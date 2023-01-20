بن سبعيني يوقع على عقد مبدئي مع بوروسيا دورتموند

فضل التكتم عن الأمر إلى نهاية عقده مع غلادباخ

كشفت مصادر إعلامية عن توقيع المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لعقد مبدئي مع نادي بوروسيا دورتموند للالتحاق بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ذات المصدر، فإن بن سبعيني يكون قد حسم وجهته القادمة بعد أن وقع على عقد مبدئي للانضمام إلى بوروسيا دورتموند في الصيف القادم، وحدث هذا الاتفاق خلال هذه الأيام بعدما أن أصبح لمدافع الخضر الحق في الاتفاق مع فريقه الجديد قبل ستة أشهر عن نهاية عقده الجاري مع نادي بوروسيا مانشغلادباخ، هذا الأخير فشل في إقناع لاعبه الجزائري بتجديد عقده لفترة جديدة، وهذا ما سيكلفه خسائر كبيرة خاصة أنه دفع 8 ملايين أورو لانتدابه من نادي رين الفرنسي قبل 5 سنوات، ولن يجني أي فلس من صفقة انتقاله إلى دورتموند أو فريق آخر، لأن بن سبعيني سيتنقل إلى فريقه الجديد في شهر جوان في شكل صفقة حرة.

كما أشار موقع ” لاغازيت ديفوناك” للعناصر التي أثرت على بن سبعيني وأدت إلى اختياره لنادي بوروسيا دورتموند عن بقية العروض من خارج البطولة الألمانية، بالرغم من أهميتها من كل النواحي سواء الرياضية أم المالية، تأتي في مقدمتها تأثير وكيل أعماله الجديد الذي ينحدر من أصول تركية عليه نظرا للعلاقات القوية التي يملكها مع النوادي الألمانية، الذي لعب دور محوري في تحديد الوجهة المقبلة لرامي بن سبعيني. أضف إلى ذلك، سمعة نادي بوروسيا دورتموند الذي ينافس دائما على لقب البوندسليغا1 التي تحصل عليها في ثمانية مناسبات، فضلا عن طموحه في المنافسة أيضا على رابطة أبطال أوروبا التي سبق له أن توج بها.

وأضاف نفس المصدر، أن الأطراف المعنية بالصفقة سواء الفريقين أو اللاعب فضلوا التكتم في الوقت الحالي عن إبرازها،و الانتظار إلى غاية انقضاء كل فترة عقد بن سبعيني الجاري مع بوروسيا مانشغلادباخ في 30 جوان القادم، للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر، أن أندية أوروبية كبيرة حاولت التعاقد مع رامي بن سبعيني أبرزها جوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الاسباني، وفرق أخرى من القارة العجوز.