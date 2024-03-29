بن سبعيني يُخاطب جمهوره

نشر اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء الجمعة تغريدة، تطرّق فيها إلى إصابته.

وكان المدافع بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة في الرّكبة خلال مشاركته في ودّية بوليفيا، أنهت موسمه قبل الآوان. حيث يُنتظر أن يعود إلى المنافسات الرّسمية عند انطلاق نسخة 2024-2025.

وقال بن سبعيني عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد شعرت بِالحزن الشديد بِسبب التشخيص الطبّي الذي تلقيته في ذلك اليوم، لكنّها كرة القدم، عليك أن تعود للنّهوض مرّة أخرى. أشكركم جميعا على رسائلكم وكلماتكم الطيبة. سأعمل بِجدّ للعودة إلى المسار الصّحيح هذا الصّيف! سأُدعّم زملائي في تحقيق أهدافنا”.

ومنذ بداية مشواره الرّياضي في صنف الأكابر، لم يسبق لِرامي بن سبعيني (28 سنة) التعرّض لِإصابة أبعدته عن الميادين لِفترة طويلة مثل المُشار إليها أعلاه.