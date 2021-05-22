بن سبعيني يُنهي موسمه بِهدف

نادي بوروسيا مونشنغلادباخ

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عصر السبت، مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (2-4) على المضيف نادي فيردر بريمن، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الثالث لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 58. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في البطولة الألمانية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، نسخة 2020-2021.

وأسدل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الموسم، وهو يجمع رصيد 49 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي فيردر بريمن الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة، بـ 31 نقطة.

وإذا كان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لن يخوض غمار رابطة أبطال أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، عكس النسخة الحالية. فإن نادي فيردر بريمن نزل إلى الدرجة الثانية.

ويرتبط رامي بن سبعيني (26 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.