بن سلمان يتوسّط لإطلاق 10 “أسرى” لدى روسيا.. بينهم مغاربة

أعلنت الخارجية السعودية يوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توسّط للإفراج عن 10 أسرى أجانب اعتقلتهم القوات الروسية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بينهم رعايا من المغرب.

وجاء في بيان لخارجية المملكة، أنّ الأسرى المفرج عنهم يحملون جنسيات المغرب، الولايات المتحدة، بريطانيا، السويد، وكرواتيا. وأكدت أنه قد تمّ نقلهم من روسيا إلى السعودية.

وستباشر السلطات السعودية “العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم”، حسب ما أكده البيان ذاته.

وذكرت الوزارة في مستهلّ بيانها أنّ الخطوة جاءت “استمرارا لجهود ولي العهد محمد بن سلمان، في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية”.