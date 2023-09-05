بن سلمان يعلن عن تأسيس منظمة عالمية للمياه في السعودية

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء الإثنين، عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها العاصمة السعودية الرياض.

وتهدف هذه المنظمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إلى “تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي”.

وستعتمد المنظمة الدولية للمياه لتحقيق ذلك على “تبادل وتعزيز التجارب التقنية والبحوث، وإنشاء وتمويل المشاريع النوعية، لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها”.

“وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية. وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه”، يضيف المصدر.