بن سلمان يوافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي.

وفي جلسة ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم الموافقة على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة، لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي، الموّقع بجدة في 16 ماي 2023.

ووُقع الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى المملكة، لترأس أشغال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية.

‎وينشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى سعودي جزائري، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وفقاً لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.