بن سليمان: نحو “إعادة تنظيم جذرية” للخطوط الجوية الجزائرية

تحدث الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان عن “إعادة تنظيم جذري” للشركة. بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وقال المدير العام للشركة لدى استضافته في قناة “الشروق نيوز” صباح الثلاثاء:”تعتمد إعادة التنظيم الجذري للشركة على الأهداف الجديدة التي سنقوم بتسطيرها”.

وبين أهمّ الأهداف الجديدة للجوية الجزائرية، ذكر المسؤول “التنافس مع الشركات العالمية للظفر بحصص جديدة في سوق النقل الجوي”.

وعن تشبّع الشركة بالموظفين، أوضح بن سليمان:”أولا وقبل كل شيئ، لن تسرّح الجوية الجزائرية أي موظف”.

وتابع يقول:”هناك في الحقيقة تشبّع وزيادة في عدد العمال، لكن الحلول تكمن في خلق فروع جديدة للشركة في مجالات الصيانة والمساعدة الجوية”.

كما يتوقع أن ترتفع إنتاجية الموظفين في الشركة، مع زيادة أسطولها الجوي بعد اقتناء الطائرات الجديدة، يضيف بن سليمان.

شركات كبرى قدّمت عروضها في مناقصة الـ”15 طائرة”

وقد قدّمت شركات عالمية كبرى في مجال صناعة الطائرات، عروضها لتزويد الجزائر بــ15 طائرة جديدة، ستوجّه لتشغيل رحلات الجوية الجزائرية، حسب ما أكده المسؤول.

وقال بن سليمان:”من الطبيعي أن تستقبل المناقصة التي أطلقتها الجزائر لاقتناء 15 طائرة جديدة، عروضا من شركات كبرى. لأن الطائرات التي نطلبها لا تصنّعها إلا الشركات الكبيرة في المجال”.

وأطلقت الجزائر مناقصة دولية لاقتناء هذه الطائرات في 22 سبتمبر الماضي، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتمّ فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المقدّمة في هذه المناقصة الدولية، بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، حسب ما أكده المسؤول ذاته.

وتتضمّن الصفقة 7 طائرات من الحجم الكبير، و8 طائرات متوسطة الحجم. في حين لم يكشف المتحدث عن عدد العروض المشاركة في المناقصة.