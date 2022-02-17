بن شاعة على خطى مبولحي وسعيود

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري السابق زكريا بن شاعة إلى نادي تشيرنو موري فارنا، الذي ينتمي إلى بطولة القسم الأوّل البلغاري.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي تشيرنو موري فارنا البلغاري، الخميس. دون تقديم توضيحات عن الصفقة، على غرار مدّة العقد.

وكان المهاجم زكريا بن شاعة (24 سنة) يرتدي زي نادي اتحاد العاصمة، ما بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2021. ثم بقي بعد ذلك بِلا فريق يُمثّل ألوانه.

وسبق لِابن وهران خوض تجربة وحيدة خارج الوطن، وكانت قصيرة مع النادي الصفاقسي التونسي، في النصف الأوّل من عام 2020. كما حصل لِبن شاعة شرف تمثيل ألوان الفريق الوطني آمال والمنتخب المحلّي.

وبِشأن فريق تشيرنو موري فارنا، فقد تأسّس عام 2013، وأحرز 4 ألقاب بطولة بلغاريا، وكأسَين محلّية وممتازة.

وبعد مرور 19 جولة من عمر البطولة البلغارية للموسم الحالي، يتموقع فريق تشيرنو موري فارنا في الرّتبة الـ 3 من أصل 14 ناديا متنافسا، قبل 7 جولات عن إسدال الستار. وفي النسخة الماضية، أنهى البطولة في المركز الـ 7.

وفي منافسة كأس بلغاريا للموسم الحالي، تجمّدت مشاركة فريق تشيرنو موري فارنا في الدور ثمن النهائي.

ويُدرب فريق تشيرنو موري فارنا البلغاري، التقني المحلّي إيليان إلييف (53 سنة).

وسبق لِإيليان إلييف أن شارك مع منتخب بلاده بلغاريا أساسيا في منصب متوسط ميدان، وذلك في المواجهة الودّية بِالعاصمة صوفيا أمام الجزائر، في الـ 5 من جوان 1998. وحينها انهزم أشبال المدرب الوطني مزيان إيغيل بِثنائية نظيفة، التقني الذي خلف في أوّل مباراة له المدرب عبد الرحمان مهدواي، بعد 4 أشهر من مهزلة “كان” بوركينا فاسو (3 هزائم وخروج من الدور الأوّل)، ووظّف لاعبين مثل الحارس عبد الرحمان علان والمدافع منير زغدود ومتوسط الميدان بلال دزيري والمهاجمَين حميد رحموني وإبراهيم عدّة. مع تسجيل المهاجم البلغاري هريستو ستويشكوف لِهدف “أنيق”.

وهكذا سار زكريا بن شاعة على خطى مواطنيه سبق لهم اللعب في البطولة البلغارية، مثل الحارس رايس وهاب مبولحي، والمدافع إلياس حساني (خاض مباراة في عهد ألكاراز ومقابلتَين في نسخة بلماضي) ومتوسط الميدان الهجومي أمير سعيود.