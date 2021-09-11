بن شريفة في خريبقة المغربية وأمقران في تونس 

بعد صراع مع عدة أندية كانت تود التعاقد معه

التحق الظهير الأيسر لنادي شبيبة القبائل محمد وليد بن شريفة، بنادي أولمبيك خريبقة المغربي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الذي أسدل عليه الستار رسميا بالمغرب.

وتمكن أولمبيك خريبقة من التعاقد مع بن شريفة بعد صراع مع عدة أندية كانت تود التعاقد معه لكن الكلمة الأخيرة كانت للنادي المغربي الذي يراهن على موسم جيد بعد أن كان قد ودع بطولة الكبار في الموسم ما قبل الماضي.

وكان وليد بن شريفة قد تألق مع شبيبة القبائل الجزائري وقادة لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وقدم مستويات كبيرة مع فريقه ويتطلع إلى التألق مع أولمبيك خريبقة.

من جانبه أكد الاتحاد المنستيري التونسي، أنه عزز صفوفه باللاعب الجزائري عبد الحكيم أمقران لمدة موسم. وسبق للمهاجم الجزائري أمقران (27 عاما) اللعب لأندية شباب قسنطينة ومولودية بجاية ووفاق سطيف.