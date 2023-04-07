-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بن شهرة: نطالب بالتحقيق في توزيع اللحوم المسقفة

وهيبة.س
  • 370
  • 0
بن شهرة: نطالب بالتحقيق في توزيع اللحوم المسقفة
أرشيف

يجتمع، الأحد المقبل، الاتحاد العام للتجار والحرفيين في مقر وزارة التجارة، لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالسوق خلال شهر رمضان، وعلى رأسها أسعار البصل، وكذا آليات وعمليات توزيع اللحوم الحمراء المستوردة والمسقفة.
وقال الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، في تصريح لـ”الشروق”، إن أهمّ الملفات المطروحة أمام الوزارة المعنية، تتعلق بالتعجيل في تنصيب لجنة تحقيق حول توزيع اللحوم الحمراء ذات السعر 1200 دج للكيلوغرام، ومعرفة كل تفاصيل العملية وأسباب عدم استفادة بعض الولايات من هذه اللحوم، وتأخر وصولها إلى الكثير من نقاط البيع عبر 58 ولاية، على حدّ تعبيره.
وأكد بن شهرة أن رؤوس العجول التي استوردت وذبحت في الجزائر، تثير سؤالا حول “مصير الأحشاء، وباقي الأجزاء”، وتؤكد، حسبه، أن “شبكة التوزيع فيها خلل، وتستدعي تحقيقا من طرف لجنة خاصة”.
وانتقد بن شهرة تكليف مهمة توزيع اللحوم المسقفة إلى جهة واحدة، وكذا دفتر الشروط الذي يخضع له التجار المستفيدون من حصة بيع هذه اللحوم، كالغلاف المالي المتواجد في البنك وعدد شاحنات وغرف التبريد.
وقال بن شهرة إن كل اقتراحات الاتحاد التي طرحت سابقا في اجتماعه مع وزارة التجارة، وعدة متعاملين اقتصاديين، تبيّن، اليوم مدى أهميتها، خاصة المتعلقة بتخطيط وإحصاء المساحات الخاصة بزرع بعض الخضروات والفواكه، والتي من خلالها يمكن معرفة الاستهلاك الحقيقي لبعض المنتجات الفلاحية.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون: الجزائر من الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية

الرئيس تبون: الجزائر من الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية

منع اللاعب حجام من اللعب بسبب الصيام

منع اللاعب حجام من اللعب بسبب الصيام

تفعيل المخابر الجامعية للانخراط في المحيط الاقتصادي والاجتماعي

تفعيل المخابر الجامعية للانخراط في المحيط الاقتصادي والاجتماعي

الحكومة الجديدة في سباق مع الزمن لفرض الرقمنة

الحكومة الجديدة في سباق مع الزمن لفرض الرقمنة

نشرية خاصة: رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات غربية وجنوبية

نشرية خاصة: رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات غربية وجنوبية

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 أفريل 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 أفريل 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد