بن شهرة: نطالب بالتحقيق في توزيع اللحوم المسقفة

يجتمع، الأحد المقبل، الاتحاد العام للتجار والحرفيين في مقر وزارة التجارة، لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالسوق خلال شهر رمضان، وعلى رأسها أسعار البصل، وكذا آليات وعمليات توزيع اللحوم الحمراء المستوردة والمسقفة.

وقال الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، في تصريح لـ”الشروق”، إن أهمّ الملفات المطروحة أمام الوزارة المعنية، تتعلق بالتعجيل في تنصيب لجنة تحقيق حول توزيع اللحوم الحمراء ذات السعر 1200 دج للكيلوغرام، ومعرفة كل تفاصيل العملية وأسباب عدم استفادة بعض الولايات من هذه اللحوم، وتأخر وصولها إلى الكثير من نقاط البيع عبر 58 ولاية، على حدّ تعبيره.

وأكد بن شهرة أن رؤوس العجول التي استوردت وذبحت في الجزائر، تثير سؤالا حول “مصير الأحشاء، وباقي الأجزاء”، وتؤكد، حسبه، أن “شبكة التوزيع فيها خلل، وتستدعي تحقيقا من طرف لجنة خاصة”.

وانتقد بن شهرة تكليف مهمة توزيع اللحوم المسقفة إلى جهة واحدة، وكذا دفتر الشروط الذي يخضع له التجار المستفيدون من حصة بيع هذه اللحوم، كالغلاف المالي المتواجد في البنك وعدد شاحنات وغرف التبريد.

وقال بن شهرة إن كل اقتراحات الاتحاد التي طرحت سابقا في اجتماعه مع وزارة التجارة، وعدة متعاملين اقتصاديين، تبيّن، اليوم مدى أهميتها، خاصة المتعلقة بتخطيط وإحصاء المساحات الخاصة بزرع بعض الخضروات والفواكه، والتي من خلالها يمكن معرفة الاستهلاك الحقيقي لبعض المنتجات الفلاحية.