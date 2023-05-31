بن شيخة بخطى ثابتة نحو التتويج القاري مع سوسطارة

الجنرال الذي فشل في "الخضر" وحقق إنجازات نوعية مع الأندية

يسير المدرب عبد الحق بن شيخة بخطى ثابتة نحو التتويج بكاس “الكاف” على رأس العارضة الفنية لاتحاد الجزائر، وهذا بعد الفوز الثمين الذي عاد به من تنزانيا على وقع هدفين مقابل هدف واحد، لحساب ذهاب الدور النهائي، وبذلك يساهم بن شيخة في إعادة هيبة ممثلي الأندية الجزائرية قاريا، بعد مضي 9 سنوات كاملة دون تتويج بأي لقب إفريقي.

عاد المدرب عبد الحق بن شيخة إلى واجهة الملاعب بقوة من بوابة إتحاد الجزائر الذي يشرف على عارضته الفنية منذ عدة أشهر خلفا للمدرب بوعلام شارف. وإذا كان أبناء سوسطارة يحتلون المرتبة الخامسة في البطولة، إلا أن بصمة “الجنرال” كان لها تأثير إيجابي في نفوس اللاعبين في المنافسة الإفريقية، خاصة في ظل الخبرة التي يمتلكها على مر السنوات الأخيرة، وهو الذي أشرف على عدة أندية بارزة في بطولات شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب، وفي بطولات خليجية مثل الدوري القطري والسعودي، ناهيك عن قوة شخصيته وحسن تواصله، ما جعله قريبا من لاعبيه بشكل مكنه من فك الحاجز النفسي الذي عانى منه تعددا اتحاد الجزائر منذ بداية الموسم، والأكثر من ذلك عرف كيف يتفاوض من موقع جيد مع بقية مشوار أبناء سوسطارة مع كأس الكاف، حين تجاوز عقبة دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية، ليواصل المسيرة بنفس العزيمة، ما سمح بمواصلة التألق في الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي وصولا إلى تنشيط النهائي الذي كسب معركته الأولى حين عاد بفوز ثمين من تنزانيا على وقع هدفين مقابل هدف واحد، في انتظار التأكيد خلال نهائي الإياب المرتقب هذا السبت في ملعب 5 جويلية بالعاصمة بغية معانقة كأس “الكاف”.

وإذا كان عبد الحق بن شيخة الذي يفضل الكثير مناداته بـ”الجنرال” قد فشل في الفترة القصيرة التي خاضها مع المنتخب الوطني منذ خريف 2011 خلفا لرابح سعدان الذي انسحب بعد مباراة تنزانيا، حيث لم يشرف بن شيخة سوى على 4 مباريات واحدة منها ودية، والبداية كانت بخسارة في إفريقيا الوسطى بهدفين لصفر ثم تدارك الأمر بالفوز الصعب أمام المغرب في ملعب عنابة بهدف لصفر، لكن الصدمة الكبرى كانت عقب الخسارة برباعية في المغرب، ما عجل برحيله تاركا مكانه للبوسني خاليلوزيتش. ورغم الانتقادات التي تعرضها لها في تلك الفترة إلا أنه واصل العمل بنفس الجدية، ما سمح له باستعادة هيبته ووجه كمدرب حقق إنجازات نوعية مع أبرز الأندية المغاربية وحتى الخليجية، وهو الذي كان قد توج بلقب الدوري التونسي وبطلة شمال إفريقيا مع النادي الإفريقي، ونال كاس العرش مع الدفاع الحسني الجديدي، كما توج بالكأس الإفريقية الممتازة مع نهضة بركان المغربي، مثلما ساهم في صعود نادي أم صلال إلى الدرجة الأولى من الدوري القطري. في الوقت الذي كان قد استهل مسيرته بلقبي البطولة مع شباب بلوزداد مطلع الألفية كمدرب مساعد للراحل عبد الوهاب، وفي السياق ذاته، فقد ترك بصمته مع الفئات الشبانية للمنتخب الوطني، من ذلك إشرافه على منتخب الآمال عام 2004، وكذلك وصوله إلى نصف نهائي “الشان” مع المنتخب المحلي.

والواضح، أن المسيرة المتنوعة للمدرب عبد الحق بن شيخة تعكس الجهود والتضحيات التي بذلها من الناحية الميدانية، إضافة تحصيله العلمي وماضيه الكروي كلاعب سابق لعدة أندية، وهي عوامل بقدر ما جعلته محل احترام وتقدير الجماهير الجزائرية، وهو الذي ساهم في تألق اتحاد الجزائر الذي يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بكأس “الكاف”، ما يتطلب مزيدا من التركيز والرزانة لحسم نهائي الإياب لتعزيز الفوز الذي عاد به رفقاء لوصيف خلال نهائي الذهاب الذي لعب في تنزانيا.

أنصار اتحاد العاصمة مطالبون بتفادي الضغط السلبي على الفريق

في سنة 1973 عندما بلغ اتحاد العاصمة، نهائي كأس الجزائر أمام مولودية العاصمة، وخسر في ملعب الخامس من جويلية برباعية مقابل هدفين بعد الوقت الإضافي، وسلّم الرئيس المرحوم هواري بومدين الكأس للمولودية، قيل حينها بأن الاتحاد حطم رقما قياسيا غير مسبوق في العالم، ببلوغ نهائي الكأس في خمس مناسبات متتالية من دون تتويج، وكانت الحالة فعلا فريدة من نوعها، وكان في كل مرة يصعد إلى المنصة الشرفية المرحوم كدو وعبدوش وأيضا اللاعب عيساوي مولدي الذي صار بعد ذلك وزيرا، يذرفون الدموع بحرقة، أمام نفس الرئيس هواري بومدين، وبقي الاتحاد بالرغم من كسره النحس بالتتويج بعدة كؤوس، يخسر بين الحين والآخر النهائيات بما فيها نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام مازامبي في سنة 2015.

حالة اتحاد العاصمة مع النهائيات صارت أشبه باللغز، وهناك من لجأ إلى الرقية ظنا منه بأن الفريق به مسّ من السحر، واعتبر ما يحدث نحسا غير مفهوم، خاصة أن الاتحاد خسر في حكاية النهائيات الخمس المتتالية، مرتين أمام مولودية العاصمة بفريقين مختلفين ومرتين أمام شباب بلكور ومرة واحدة أمام حمراء عنابة في يوم تدشين ملعب الخامس من جويلية في سنة 1972، وكان فريق الاتحاد يسمى بالمصعد بين صعود ونزول بين الدرجتين الأولى والثانية، وتم ربط الحالة بالضغط الذي يفرضه جمهور الاتحاد على اللاعبين، تماما كما حصل في نهائي رابطة أبطال إفريقيا منذ ثمان سنوات، حيث تغنى الأنصار بالتتويج باللقب الكبير قبل المباراة النهائية بأسبوعين كاملين.

عبد الحق بن شيخة التفت إلى الأمر وحسب له، بمجرد أن دخل من تانزانيا، حيث هرب بلاعبيه، كما قال في أول تصريح له، من ضغط الجمهور، وأخفى لاعبيه عن المناصرين وحتى عن أهلهم، ويقال بأنه منعهم من دخول العالم الافتراضي حيث ستنقل لهم أجواء العاصمة ومعاقل أنصار اتحاد الجزائر، وإذا كان نهائي 2015 قد لعب في بولوغين أمام 8 آلاف مناصر فقط، فإن مباراة الخامس من جويلية ستلعب أمام عشرات الآلاف من المناصرين، ويجب أن يكونوا محفزين ولا يقعوا في نفس أخطاء العقود الماضية، إلى درجة أن بعض لاعبي الاتحاد، كانوا يتمنون اللعب بلا مناصرين، حتى لا يسجنون في الضغط الرهيب المفروض من طرف مناصريهم المشهورين بلقب المسامعية.

أكيد أن المباراة التي من المفروض أن يحضرها موتسيبي سيقدم فيها أنصار الاتحاد لوحات ستكون أروع حتى من اللوحات التي سيقدمها أنصار الوداد البيضاوي وأنصار الأهلي المصري في نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وأكيد أن صفحات التواصل الاجتماعي، ستتبادل الصور والفيديوهات الخالدة للاحتفالات بالألعاب النارية عقب التتويج، لأن الجزائريين يختلفون دائما في من هو أحسن فريق في الجزائر، ولكنهم يجتمعون على أن أحسن أنصار، هم محبي فريق اتحاد العاصمة.

نهائي كأس الكاف إياب:

اتحاد الجزائر في تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى

دخل، أمس، فريق اتحاد الجزائر،في تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحضيرا لنهائي (إياب) كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام “يونغ أفريكانز” التانزاني المقرر يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي بحسب ما أكدته إدارة النادي العاصمي للرابطة المحترفة الأولى.

وعن سبب اختيار مركز سيدي موسى كان المدرب قد أكد: “سأعزل اللاعبين، وسنبتعد عن العائلات والأصدقاء خلال الأيام التي تفصلنا عن مباراة السبت أمام يونغ أفريكانز”…

لا أريد أن نفرح قبل المباراة المرتقبة، اللاعبون فهموا الرسالة، سنركز على المباراة، وإن شاء الله سنفرح جماهيرنا، لأننا تعبنا كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المحطة… نحن على بعد خطوة من التتويج، أعرف الضغط وكل الأمور الأخرى، وسنحضر لتقديم مباراة تليق بسمعتنا”.

وكان اتحاد الجزائر قد حقق يوم الأحد الماضي فوزا ثمينا (2-1) في مباراة الذهاب بملعب “بنجامان مكابا” بدار السلام، من تسجيل محيوص (د 31) ومريلي (د84)، بينما سجل الكونغولي فيستون ماييلي هدف فريق يونغ افريكانز (د 82).

واستأنف أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة التدريبات بعد استفادتهم من يوم راحة بعد عودتهم من تنزانيا.

وتحسبا للمباراة الثانية، ستكون تشكيلة اللونين “الأحمر والأسود” محرومة من خدمات لاعب الوسط الهجومي، إبراهيم بن زازة المعاقب بسبب تراكم الإنذارات، في حين يواصل المهاجم عبد الكريم زواري العلاج. وسيدير مباراة الإياب، الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان، بمساعدة الأنغولي جرسون إيميليانو دوس سانتوس (مساعد أول) والموزمبيقي أرسينيو شادرسك مارانقولو (مساعد ثان).

رئيس النادي يعد لاعبيه بـ 50 مليونا في حال حصد التاج القاري

رئيسة تنزانيا تخصص طائرة لنقل “يانغ أفريكانز” إلى الجزائر الخميس

وعدت إدارة نادي يانغ أفريكانز التنزاني كافة لاعبيها بصرف منحة تقارب 50 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية، في حال قلب الطاولة على اتحاد العاصمة في لقاء الإياب المقرر هذا السبت، ومن ثم الظفر بالتاج القاري بعد 88 سنة من الوجود، بحسب ما كشف عنه رئيس النادي هيرسي علي سعيد، في آخر خرجة إعلامية، عقب خوض لقاء الذهاب في العاصمة “دار السلام” بتاريخ 28 ماي الفارط.

ويسعى المسؤول الأول عن النادي التنزاني لتحفيز لاعبيه ماديا من أجل تحقيق المبتغى بالتتويج باللقب القاري، خصوصا عقب التعثر داخل الديار في لقاء الذهاب بهدفين مقابل واحد لصالح أبناء “سوسطارة”.

يشار أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد عين الحكم الموريتاني بيدا دهان، لإدارة مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة ونادي يانغ أفريكانز التنزاني، المقررة على ملعب 5 جويلية الأولمبي، السبت، على الساعة الثامنة ليلا، على أن يساعده في مهامه غارسون دو سانتوس من أنغولا، وكذا أرسينيو مارنغول من الموزمبيق، فيما اختير المصري محمود عاشور، مسؤولا عن تقنية الحكم المساعد، بمساعدة مواطنيه محمد عبد السيد حسين، ومحمود أحمد.

وفي سياق آخر، قررت رئيسة تانزانيا، سامية سوحولو حسان، وضع طائرة تحت تصرف نادي يانغ أفريكانز للسفر إلى الجزائر، اليوم، لخوض إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام اتحاد العاصمة هذا السبت على ملعب 5 جويلية الأولمبي، فضلا عن نقل عدد من الأنصار لمؤازرة زملاء كالالا في الموعد القادم، الذي سيكون مصيريا بالنسبة لممثل الكرة التنزانية، وهو الأمر الذي حفز اللاعبين وكذا القائمين على شؤون النادي لرفع التحدي.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى النادي التنزاني، علي كاومي، إن قرار رئيسة الجمهورية بتخصيص طائرة لنقل الأنصار وكذا اللاعبين عبر رحلة مباشرة إلى الجزائر، من شأنه أن يكون له دفع معنوي كبير للتدارك في لقاء الإياب في الجزائر من أجل حصد اللقب القاري.

ومن المنتظر، أن يحل نادي يانغ أفريكانز بالجزائر أمسية اليوم، في حدود الساعة الرابعة، عبر رحلة مباشرة من العاصمة “دار السلام”، على أن يقيم في أحد الفنادق القريبة من مطار “هواري بومدين” الدولي، علما أن أشبال المدرب التونسي نصر الدين النابي سيجرون حصة تدريبية في حدود الساعة الثامنة، قبل أن يتدربوا في ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الجمعة في نفس توقيت إجراء المباراة.