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رياضة

بن شيخة: تونس قادرة على بلوغ ثمن نهائي المونديال

عمر سلامي
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بن شيخة: تونس قادرة على بلوغ ثمن نهائي المونديال
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المدرب عبد الحق بن شيخة

قال المدرب عبد الحق بن شيخة، إن منتخب تونس بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية في المجموعة الرابعة، وبلوغ ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
وأكد المدرب الجزائري بن شيخة، أن منتخب نسور قرطاج بإمكانه تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدنمارك وأستراليا”.

وأضاف بن شيخة في تصريحات للقناة التاسعة التونسية: “منتخب الدنمارك قوي من الناحية البدنية، ولديه مهارات فردية، لكن لا أتوقع أن منتخب تونس سيشعر بالخوف من الدنمارك أو أستراليا”.

أما بخصوص مباراة فرنسا، فقال بن شيخة بأنها ستكون في غاية الصعوبة، وقال: “مواجهة فرنسا، ستكون صعبة على تونس، لذلك عليها إدارة مباراتي الدنمارك وأستراليا”.

وختم بن شيخة: “أتمنى حدوث مفاجأة للكرة العربية من خلال رؤية منتخب عربي في ربع أو نصف النهائي، وأنا أدعم كل المنتخبات العربية المشاركة”.

وتواجه تونس بداية من الساعة الثانية من زوال الثلاثاء، منتخب الدنمارك، فيما تلاقي فرنسا منتخب أستراليا بداية من الساعة الثامنة ليلا.

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