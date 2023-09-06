بن شيخة: سنقاتل أمام الأهلي.. والأنصار يثقون في قدراتي

أكد جاهزية أشباله لمواجهة النادي المصري في الطائف

تحدث مدرب اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخة، عن جاهزية فريقه لتحقيق لقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري، منتصف الأسبوع القادم بمدينة الطائف السعودية، وشكر كل أنصار الاتحاد على وقوفهم غير المشروط مع الفريق، حيث كشف عن طموحاتهم ومستقبل الاتحاد هذا الموسم.

وعبر بن شيخة عن تفاؤله بمواجهة الأهلي، حيث قال في حوار أجراه مع الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة على “الفايسبوك”: “حضرنا جيدا في تربص تونس وسنلعب نهائي السوبر الإفريقي بكل قوة وكما قال الحاج محمد العنقى: لا يشالي في يوم الحرب إلا من كان معلم”.

وأضاف بن شيخة مطمئنا عشاق الاتحاد: “أؤكد لجماهير اتحاد العاصمة أننا سنقاتل من أجل التتويج بالسوبر إلى غاية الرمق الأخير، حيث سنتنقل إلى السعودية ونستهدف الفوز بالسوبر الإفريقي لإسعاد الجماهير وإضافة لقب جديد في خزائن الفريق”.

ورفض “الجنرال” الدخول في ثوب الضحية، بعد ترشيحات الأهلي لفوزه باللقب قائلا: “الأهلي المصري مرشح على الورق لكن في 90 دقيقة وفوق المستطيل الأخضر سيتغير كل شيء”.

من جهة أخرى، عاد المدرب إلى أهدافه رفقة “سوسطارة” قائلا: “أهداف الفريق واضحة وهي أن نلعب على ضمان مشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم، علينا أن نحتل إما المركز الأول أو الثاني وإن لم نحققه سأعتبره خيبة كبيرة”.

كما شكر إدارة النادي على توفيرها الدعم اللازم خلال الفترة الصيفية سواء معنويا أم من خلال الانتدابات، حيث أضاف: “وجدت احتراما وقيمة كبيرة من طرف مسيري اتحاد العاصمة والجماهير والجميع يؤمن بالعمل الذي نقوم به، خاصة أننا قمنا بتدعيمات على مستوى كل الخطوط وهذا من أجل أن نصبح أقوى”.

في الأخير، وجه بن شيخة رسالة بضرورة البقاء متماسكين، وختم حديثه قائلا: “اتحاد العاصمة تنتظره العديد من التحديات وعلينا أن نكون أكثر قوة وصلابة إن أردنا المحافظة على تألقنا”.

يذكر، أن اتحاد سيضيع انطلاق البطولة، لإفساح المجال له في خوض نهائي السوبر يوم 12 سبتمبر أمام الأهلي المصري بمدينة الطائف السعودية.