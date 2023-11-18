بن شيخة على رأس المرشحين للقب أفضل مدرب في إفريقيا

يتواجد من دون فريق منذ مغادرته اتحاد العاصمة

يتواجد المدرب عبد الحق بن شيخة، مدرب نادي اتحاد العاصمة السابق، ضمن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين للقب أفضل مدرب في إفريقيا عن عام 2023، التي أعلنت عنها الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “الكاف”، التي سيتم الكشف عنها خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي سيقام يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش.

وقالت الكاف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن القائمة تضم كلا من عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق، مارسيل كولر مدرب الأهلي، وليد الركراكي مدرب المغرب، اليو سيسيه مدرب السنغال وتوم سانتيفيت مدرب غامبيا.

وحصد بن شيخة مع اتحاد العاصمة، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي العاصمي فضلا عن لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه (1-0). فيما قاد مارسيل كولر فريق الأهلي لحصد جميع البطولات التي خاضها النادي المصري، وهي لقبين للسوبر المحلي، والبطولة وكأس مصر، وكذلك رابطة أبطال أفريقيا. أما اليو سيسيه، فقد نجح في قيادة أسود التيرانغا إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية بجانب التأهل إلى النسخة الماضية من كأس العالم 2022.