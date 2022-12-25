بن شيخة مدربا لاتحاد العاصمة

عينت، الأحد، إدارة اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة مدربا للفريق خلفا لبوعلام شارف، الذي تم فسخ عقده بالتراضي مع إدارة الاتحاد.

واختار بن شيخة فريد زميتي مساعدا له، وفريد بلملاط مدربا للحراس، وسيتم تقديم بن شيخة رسميا، اليوم الاثنين، إلى وسائل الإعلام بداية من التاسعة والنصف صباحا، بملعب عمر حمادي بولوغين.

ورغم الفوز أمام الوصيف شبيبة قسنطينة في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، إلا أن إدارة الاتحاد فضلت الاستغناء عن شارف الذي حسبها لم يحقق نتائج إيجابية واختارت بن شيخة ليقود سفينة الاتحاد في مرحلة العودة.