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رياضة

بن شيخة.. مدرب جزائري يحصد لقبا افريقيا بالمغرب

الشروق أونلاين
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بن شيخة.. مدرب جزائري يحصد لقبا افريقيا بالمغرب
ح.م
المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة

حصد المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لقبا افريقيا بالمغرب يعد الأول في مسيرته التدريبية الدولية.

وتُوج المدرب عبد الحق بن شيخة رفقة فريقه المغربي نهضة بركان بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على فريق الوداد المغربي.

وجمعت، السبت، مباراة كأس السوبر الأفريقي 2022 بين الوداد، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد بن شيخة ثاني مدرب جزائري يفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد خير الدين ماضوي مع وفاق سطيف في 2015.

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