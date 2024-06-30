بن شيخة مدرّبا جديدا لِشبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء الأحد، عن انتداب التقني عبد الحق بن شيخة مدرّبا جديدا لِفريقها الكروي.

واكتفت إدارة نادي الشبيبة بِالإعلان عن هذا الاستقدام، دون ذكر تفاصيل الصفقة على غرار مدّة العقد.

وفي تصريحات إعلامية له عقب توقيع العقد، كشف بن شيخة عن موافقة على مدّة عمل لِثلاثة أعوام.

وخلف بن شيخة التقني عبد القادر بهلول، الذي درّب “الكناري” مُؤقّتا منذ أفريل الماضي.

وكان عبد الحق بن شيخة (60 سنة) قد فسخ مُؤخّرا عقد تدريب نادي سيمبا التنزاني، والذي التحق به في ديسمبر الماضي.

وسبق للتقني عبد الحق بن شيخة تدريب عديد أندية البطولة الوطنية، لكن لم يسبق له الإشراف على العارضة الفنية لِشبيبة القبائل.

في سياق آخر، توصّلت إدارة نادي شبيبة القبائل إلى اتّفاق مع الحارس شمس الدين رحماني يقضي بِفسخ العقد، قبل عام من انتهاء المدّة.

وبدا جليّا أن انتداب حامي العرين مرباح غايا مُؤخّرا، وراء هذا القرار.