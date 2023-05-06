بن شيخة مرتاح لاستعادة كافة اللاعبين قبل مواجهة “ميموزا”

الفريق يسافر الإثنين إلى كوت ديفوار

قالت مصادر مقربة من بيت إتحاد العاصمة، إن بعثة النادي ستسافر بتاريخ 8 ماي الحالي إلى العاصمة الإيفوارية “أبيجان”، عبر طائرة خاصة، لخوض ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام نادي أسيك ميموزا المحلي، على ملعب “فيليكس هوفويت بواني”، هذا الأربعاء، علما أن مواجهة الإياب مقررة بتاريخ 17 من الشهر الجاري على ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة مساء.

ومن المنتظر أن يسترجع الفريق كافة العناصر التي غابت عن التشكيلة الأساسية أمام شبيبة القبائل في المباراة التي لعبت الجمعة على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، في لقاء متأخر عن الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، والتي شهدت فوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، علما أن الإتحاد سيخوض حصة تدريبية واحدة اليوم على ملعب “عمر حمادي” تسبق سفرية الفريق إلى كوت ديفوار هذا الإثنين.

وتشير كل المعطيات التي تسبق مواجهة أسيك ميموزا في المسابقة القارية، أن المدرب عبد الحق بن شيخة أراد إدخال لاعبيه في المباراة المقبلة، من خلال إراحة عدد من الأساسيين في صورة بلعيد، محيوص وجحنيط، بهدف عدم إرهاقهم تحسبا للمواجهة المهمة التي تنتظرهم في المربع الذهبي من المنافسة القارية، علما أن المواجهة الأخيرة في إطار البطولة أمام شبيبة القبائل، شهدت إقحام بن شيخة لعدد من الاحتياطيين في صورة ميصالة مرباح بعد غياب دام قرابة سبعة أشهر عن المنافسة بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأربطة الصليبية أمام هلال شلغوم العيد شهر في سبتمبر المنقضي، كذلك الأمر بالنسبة لكل من بلحران، بكاكشي، عثماني وآيت الحاج الذين سجلوا مشاركتهم في اللقاء.

وفي سياق آخر، وبخصوص منافس الإتحاد، أسيك ميموزا الإيفواري، فهو يحتل صدارة ترتيب البطولة الإيفوارية، برصيد 53 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر نادي soa، من 25 مباراة خاضها ميموزا في البطولة المحلية منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، فاز في 14 مواجهة تعادل في 11 أخرى، ولم ينهزم في أي لقاء، سجل هجومه 33 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، علما أن منافس الإتحاد في المسابقة القارية كان قد عاد بفوز ثمين من خارج الديار الخميس الفارط أمام نادي ستيلا بهدف دون رد، ليبقى أسيك ميموزا بدون منافسة إلى غاية تاريخ 10 ماي الذي سيستقبل فيه إتحاد العاصمة، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي على ملعب “فيليكس هوفويت بواني” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.