بن شيخة يتفاوض مع شبيبة القبائل ويعطي رده النهائي الأحد

تلقى العديد من العروض

قرر المدرب عبد الحق بن شيخة البقاء والعمل في الجزائر رغم العديد من العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة سواء محليا، أو من الخارج، لكنه قرر العمل هذا الموسم مع فريق يضمن له إمكانات النجاح.

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن المدرب السابق لنادي سيمبا التنزاني عبد الحق بن شيخة يكون قد دخل في مفاوضات مع المدير الرياضي لشبيبة القبائل حكيم مدان الذي عرض عليه الإشراف على العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الكروي القادم، وأكد له مدان أن الفريق سيوفر له كل امكانات النجاح، بجلب لاعبين بإمكانهم لعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية للعودة مجددا إلى المنافسة القارية الموسم القادم مع منحه كل الصلاحيات إضافة إلى اختيار الجهاز الفني الذي يعمل معه، غير أن بن شيخة طلب مهلة للتفكير قبل الرد على عرض الشبيبة التي دخلت أيضا في مفاوضات مع الفرنسي كورتين مارتينيز، الذي أشرف بداية الموسم الماضي على نادي بارادو وكذلك منتخبي موريتانيا وليبيا خلال الفترة الماضية، لكن شبيبة القبائل تفضل بن شيخة، الذي حقق نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، أبرزها تتويجه مع نادي اتحاد العاصمة بلقبي كأس الكنفدرالية الإفريقية 2023 وكذلك السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري، إضافة إلى نجاحات سابقة حققها في الدورين التونسي والمغربي.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر متطابقة للشروق أن شباب بلوزداد يكون قد وضع أيضا بن شيخة في مفكرته لخلافة البرازيلي باكيتا، لكن الإدارة فضلت إجراء كأس الجزائر الجمعة القادمة أمام المولودية، غير أن التقني بن شيخة غير متحمس للعودة من جديد إلى فريقه لأسباب رفض محدث الشروق الكشف عنها.

ومن المنتظر أن يرّد اليوم الأحد بن شيخة الذي يكون قد فضل العمل بالجزائرعلى عرض شبيبة القبائل التي ضمنت الحارس غايا مرباح، وهي بصدد إقناع عدد كبير من اللاعبين على غرار عبد القادر بدران ومحمد الأمين مداني، وكذلك فريد بولاية، الذي فسخ عقده مع فريقه السابق الغرافة القطري.