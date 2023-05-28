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رياضة

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

علي بهلولي
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بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده
الأرشيف
عبد الحق بن شيخة

حذّر المدرب عبد الحق بن شيخة لاعبي اتحاد العاصمة من الغرور، والادّعاء بِأن حصد كأس “الكاف” بات أمرا هيّنا.

وقال المدرب بن شيخة في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، إن الفوز في ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”، ليس مُرادفا بِالضرورة للتتويج القارّي. وإن المُنافس فريق يانغ أفريكانز التنزاني سيأتي إلى الجزائر، في ثوب الجريح الذي يُريد الانتفاضة.

ودعا مدرب فريق “سوسطارة” لاعبيه إلى التحضير الجيّد لِمباراة العودة، والتركيز بدلا من التلاشي في وهم حصد الكأس القارّية قبل الآوان.

وعن تحليله لِمباراة الذهاب، قال التقني بن شيخة إن لاعبيه خاضوا شوطا أوّلَ ممتازا من كلّ الجوانب، وفي المرحلة الثانية واجهوا صعوبات جمّة، لِأن المُنافس التنزاني أصرّ على مُعادلة الكفّة وحصد انتصار، يقيه “مساوئ” مواجهة العودة.

واختتم المدرب عبد الحق بن شيخة تصريحاته، قائلا إنّه راضٍ بِمكسب الذّهاب، ودعا جمهور الفريق (المسامعية) إلى دعم فريقهم معنويا في آخر منعطف إفريقي.

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