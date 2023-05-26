بن شيخة يجهز “كومندوس” للإطاحة بيانغ أفريكانز..

المدرب يلح على ضرورة التتويج باللقب في "دار السلام"

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، للاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، المقرر غدا أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني، على ملعب “بن جامين مكابا ناسيونال ستاديوم” في العاصمة “دار السلام”، بهدف خوض لقاء الإياب على ملعب 5 جويلية الأولمبي في الثالث من شهر جوان المقبل بأريحية كبيرة، ومن ثم ضمان التتويج القاري الأول في تاريخ النادي العاصمي منذ تأسيسه عام 1937، علما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عين الكونغولي جون جاك نغومو ندالا حكما للقاء الذهاب.

وستكون لحنكة بن شيخة التدريبية على مستوى القارة الإفريقية وقعا إيجابيا على مردود الفريق في اللقاء النهائي، على اعتبار أن بن شيخة يحسن التفاوض خارج الديار، الأمر الذي سيجعله يعتمد على نفس الخطة التي واجه بها نادي أسيك ميموزا الإيفواري في النصف نهائي، بعدما فرض عليه التعادل السلبي بفضل اعتماده على الهجمات المعاكسة وكذا الكرات القصيرة، فضلا عن حق اللاعبين في ادخار الطاقة بفضل تفادي الجري بالكرة، خصوصا وأن المناخ السائد في العاصمة التنزانية أثناء خوض المباراة من شأنه أن يؤثر على مستويات اللاعبين في حال مخالفة تعليمات المدرب بن شيخة، علما أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة يوم الأحد في العاصمة التنزانية.

ويتجه المدرب بن شيخة نحو الاعتماد على نفس التشكيلة التي إقتطعت تأشيرة النهائي على ملعب 5جويلية أمام ممثل الكرة الإيفوارية أسيك ميموزا، مع احتمالية الزج بمزياني، لتبقى وضعية محيوص، الصائم عن التهديف منذ قرابة الشهرين، أهم ما يؤرق بن شيخة في موعد النهائي، وهو ما قد يبقيه على كرسي البدلاء، ومن ثم الاعتماد على بلقاسمي، جحنيط أوحتى المتألق بوسليو.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، أن كل الظروف مهيأة للاعبي فريقه، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من عقر دار يانغ أفريكانز التنزاني.

وقال أعراب في تصريحات لوسائل الإعلام: “لقد وضعنا كل الإمكانيات اللازمة تحت تصرف الفريق واللاعبين على وجه الخصوص، من أجل العودة بنتيجة جيدة من تنزانيا تسمح لنا بخوض لقاء الإياب بأريحية”. وأضاف: “اللاعبون يتواجدون في أحسن الظروف المعنوية والمادية، قدمنا كل ما نملك من إمكانيات، والآن الكرة أصبحت في مرماهم وننتظر منهم تقديم ما يملكون فوق أرضية الميدان”.وتابع: “اتحاد العاصمة هو الممثل الوحيد للجزائر في المنافسات القارية بعد خروج كل من شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، لذلك نحن نحظى بدعم كبير من الجميع، ونتمنى ألا نخيب ظنهم”.

يشار أن اتحاد العاصمة كان قد حل بالعاصمة التنزانية “دار السلام”، الخميس، في حدود الساعة الواسعة والنصف ليلا، بتوقيت الجزائر، بعد رحلة مباشرة طويلة، حيث خاص الاتحاد حصة تدريبية أمس على ملحق الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة، على أن يجري زملاء الحارس أسامة بن بوط حصة تدريبية اليوم على الملعب الرئيسي “بن جامين مكابا ناسيونال ستاديوم” في نفس توقيت إجراء المباراة المقررة الأحد في حدود الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.