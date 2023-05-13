بن شيخة يحذر لاعبيه من التساهل.. والإدارة ترصد منحة معتبرة في حال التأهل

أسيك ميموزا يحل بالعاصمة الإثنين لخوض إياب نصف نهائي كأس "الكاف"

حذر مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، لاعبيه من مغبة التساهل مع أسيك ميموزا الإيفواري في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، المقررة هذا الأربعاء على ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة ليلا، داعيا لاعبيه ضرورة أخذ الأمور بجدية منذ ضربة البداية، ومن ثم التركيز في اللقاء إلى غاية صافرة النهاية، علما أن لقاء الذهاب الذي جرى قبل أربعة أيام في مدينة “بواكي” في كوت ديفوار كان قد انتهى بالتعادل السلبي.

وألح بن شيخة على لاعبيه ضرورة نسيان نتيجة لقاء الذهاب والتفكير في الموعد القادم، مؤكدا للاعبيه، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، أن ممثل الكرة الإيفوارية ليس لديه ما يخسره، على اعتبار أنه سيرمي بكل ثقله لتحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم بلوغ نهائي كأس “الكاف”.

يحدث هذا في الوقت الذي رصدت فيه إدارة النادي منحة معتبرة على اللاعبين في حال بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، إذ قالت بعض المصادر المقربة من بيت النادي العاصمي إن اللاعبين سيستفيدون من منحة 50 مليون سنتيم في حال تجاوز عقبة ممثل الكرة الإيفوارية هذا الأربعاء.

ومن المنتظر، أن يحل نادي أسيك ميموزا الإيفواري بالجزائر يوم الإثنين في رحلة خاصة عبر العاصمة “أبيجان”، على أن يجري الفريق حصة تدريبية واحد على الملعب الأولمبي 5 جويلية يوم الثلاثاء في نفس توقيت المباراة أي بداية من الساعة الثامنة ليلا.

يشار أن منافس الاتحاد لم يذق طعم الهزيمة منذ تاريخ 19 فيفري الفارط، وذلك في المسابقة القارية أمام ريفرس فوتبول كلوب يونايتد من نيجيريا، بعدما أطاح الأخير بميموزا بثلاثية نظيفة على ملعب “غودسويل أكبابيو” في مدينة “أويو” في نيجيريا، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، كما يحتل أسيك ميموزا صدارة البطولة في بلاده برصيد 53 نقطة، بعد مرور 25 جولة فاز في 14 مباراة، تعادل في 11 أخرى ولم ينهزم في أي لقاء، وبناقص مباراة واحدة أمام نادي “دينغيلي” على ملعب الأخير، تم تأجيلها من بل الهيئة الكروية في البلاد بسبب ارتباط ميموزا بالمسابقة القارية.

جدير بذكره، أن إدارة اتحاد العاصمة لا تزال تنتظر رد وزارة الشباب والرياضة على الطلب الذي تقدمت به في الساعات الأخيرة بخصوص منحها حصة من التذاكر لبيعها على مستوى شبابيك ملعب “عمر حمادي” في بولوغين.