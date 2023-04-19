بن شيخة يدرس نقاط قوة وضعف الجيش الملكي المغربي

مع اقتراب موعد مباراة الجيش الملكي المرتقبة الأحد المقبل بملعب 5 جويلية، شرع الطاقم الفني لاتحاد العاصمة بقيادة المدرب بن شيخة في دراسة نقاط ضعف وقوة المنافس.

وبرمج مدرب الاتحاد سهرة الثلاثاء حصة فيديو بقاعة المحاضرات لملعب عمر حمادي ببولوغين، تم خلالها متابعة مباريات للجيش الملكي المغربي في المنافسة الإفريقية.

ويدرس المدرب بن شيخة رفقة أعضاء الطاقم الفني فريق الجيش الملكي، للوقوف على نقاط ضعفه من أجل استغلالها في المباراة، وكذا الوقوف على نقاط القوة للعمل على الحد منها، وتحضير الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد.

ويسعى اتحاد العاصمة بقيادة بن شيخة، للفوز وتحقيق نتيجة مريحة في ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”، قبل خوض كمباراة الإياب بالمغرب.

للإشارة فإن الإتحاد وفي إطار تحضيراته لمباراة الجيش الملكي، خاض مباراة تطبيقية مع الفريق الرديف، وهي المواجهة التي جرّب فيها المدرب بن شيخة بعض الخيارات التكتيكية.