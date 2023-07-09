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رياضة

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

علي بهلولي
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بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ
الأرشيف
عبد الحق بن شيخة رفقة إدارة اتحاد العاصمة بعد إمضاء عقد التدريب.

ردّت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الأحد، على مزاعم رحيل التقني عبد الحق بن شيخة مدرب فريقها الكروي.

وكان التقني بن شيخة (59 سنة) قد استلم مهام تدريب فريق “سوسطارة” في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

وقالت إدارة نادي اتحاد العاصمة إن بن شيخة باقٍ في منصبه، وقد شرع في تسطير برنامج الموسم الجديد، على غرار الانتدابات والتسريحات والتحضيرات.

ووصفت إدارة نادي الأحمر والأسود الأنباء التي تتحدّث عن رحيل المدرب بن شيخة، بِالمغالطات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي، خاصّة بعد تتويجه الإفريقي المُستحقّ في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أمرهم في وكلاء لاعبين ساوموها (جلب لاعبين للفريق)، وبعد أن ردّت عليهم سلبا، راحوا ينشرون مزاعهم رحيل المدرب بن شيخة.

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