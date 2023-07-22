بن شيخة يرفض التنقل إلى الوداد البيضاوي ويفضل البقاء في الاتحاد

أعلن رسميا اتفاقه مع دراوي وشتي

أكدت مصادر متطابقة أن مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة فضل البقاء لموسم آخر في اتحاد العاصمة، بعد تتويجه بكأس الكاف، رافضا خوض تجربة مع نادي الوداد البيضاوي.

وبحسب ذات المصادر، فإن بن شيخة اعتذر لرئيس الوداد البيضاوي، مؤكدا له أنه يريد إكمال المغامرة مع فريق اتحاد العاصمة الذي عاد به إلى الواجهة، حيث نال باستحقاق كأس الكاف، لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي نفس السياق، أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري إلياس شتي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن أنجيه الفرنسي. وكان أنجيه الفرنسي قد فسخ عقد اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، في ماي الماضي بسبب إدانته بالسجن على خلفية قضية الاعتداء الجنسي، قبل أن يتوصل الأخير إلى اتفاق مع النادي المغربي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف لمدة 3 سنوات.

ونشر وصيف دوري أبطال أفريقيا 2023 عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة للظهير الدولي الجزائري بقميص الوداد، مصحوبة بعبارة “فصل جديد يبدأ. أهلًا بك في عائلة الوداد إلياس شتي”.

وقال شتي في مقطع فيديو، نشره النادي عبر موقعه الرسمي: “مرحبا جمهور الوداد، أيتها العائلة، معا سننجز الكثير ونحقق الأفضل، كل الدعم والحب لكم.. ديما وداد”.

وسيعود نجم الترجي وشبيبة القبائل السابق لمواصلة مسيرته الكروية أخيرًا، بعد أن طغت عليها المشكلات في أثناء إقامته في أنجيه، ومن المتوقع أن يشكل إضافة للوداد في المهام الدفاعية والهجومية.

وتعرض شتي إلى فترة عصيبة الموسم الأخير، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد شكوى من شابة زعمت أن شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي بشهر ديسمبر العام الماضي. جدير بالذكر، أن شتي قد شارك مع أنجيه في 6 مباريات فقط منذ انضمامه للفريق في جويلية 2022، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

إلى ذلك، أعلن نادي الوداد أيضا، تعاقده مع زكريا دراوي، في صفقة انتقال حر، قادما من شباب بلوزداد. وقال الوداد في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيس بوك: “فخورون بإعلان زكريا دراوي محاربا جديدا في صفوف الوداد.. مرحبا بك على متن القاطرة”. وأوضح دراوي، من خلال مقطع فيديو ترحيبي “أتشرف بالانضمام لصفوف الوداد البيضاوي”. وتابع “أطمح لحصد الألقاب والبطولات مع هذا الفريق العريق”.وينشط زكريا دراوي في مركز وسط الميدان، وقاد فريقه السابق شباب بلوزداد، لحصد لقب الدوري الجزائري على مدار 4 سنوات متتالية.وحاول شباب بلوزداد، الاحتفاظ بخدمات اللاعب، وباشروا معه مفاوضات التجديد، لكن الوداد نجح في إقناع دراوي لتمثيل الفريق البيضاوي.