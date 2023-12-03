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رياضة

بن شيخة يستهل مشواره مع سيمبا بتعادل خارج الديار

عمر سلامي
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بن شيخة يستهل مشواره مع سيمبا بتعادل خارج الديار
ح.م
عبد الحق بن شيخة

استهل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مشواره مع نادي سيمبا التنزاني بتعادل خارج الديار في رابطة أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة سيمبا أمام جوانينغ غالاكسي، الأولى للمدرب بن شيخة، على رأس العارضة الفنية للنادي التنزاني.

وتدخل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستطع سيمبا حصد الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في مرحلة المجموعات، مكتفيا بالتعادل خارج دياره، ليرتفع رصيده إلى نقطتين، خلف المتصدرين جوانينغ غالاكسي وأسيك ميموزا بأربع نقاط، في حين يحتل الوداد المغربي المركز الأخير من دون رصيد.

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