بن شيخة يعلّق بعد الإقصاء أمام الأهلي المصري

قال مدرب نادي سيمبا التنزاني، الجزائري عبد الحق بن شيخة ، إن فريقه بذل كل المجهودات أمام الأهلي المصري في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، لتدارك هزيمة لقاء الذهاب.

وانهزم نادي سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة في لقاء الإياب، بالقاهرة، أمام الأهلي المصري، ليودّع المنافسة.

وأصبحت النتيجة الإجمالية لمباراتي ربع النهائي بثلاثية نظيفة، للأهلي الذي فاز ذهابا بهدف دون رد في تنزانيا.

وتحدث بن شيخة، خلال المؤتمر الصحفي، عن المباراة، وقال: “كما توقعت، المباراة كانت صعبة، وأهدرنا فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.. كان من الممكن أن نحسم التأهل في تنزانيا”.

وأضاف بن شيخة: “الأهلي فريق كبير، والوضع يكون صعبا عندما تخطئ أمامه.. الفارق بين الشوطين الأول والثاني، هو الهدف الأولالذي غير شكل المباراة.. قدمنا كل ما لدينا اليوم، في ظل فارق الإمكانيات الكبير مع الأهلي”.

وتابع: “كان هدفنا الذهاب إلى أبعد من ربع النهائي، لكن رغم ذلك فإن مستوانا تحسن، والقادم سيكون أفضل”.