بن شيخة يعلّق على الهزيمة أمام وفاق سطيف

أكد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، أن مباراة وفاق سطيف كانت متكافئة إلى حد بعيد في المرحلة الأولى، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات يصعب العودة فيها في النتيجة بعد تلقي الهدف.

وقال بن شيخة في تصريحات له عقب مواجهة الوفاق، التي حسمها أشبال المدرب دزيري بلال بهدف الشاب بوشامة: ” ليس لدينا من خيار سوى مواصلة العمل ولعب كل حظوظها للتواجد في البوديوم، من أجل المشاركة الموسم المقبل في كأس الكاف أو رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع بن شيخة: “اعتذر للجمهور الذي تنقل لمسافة بعيدة لمساندتنا رغم الصيام، ولم نتمكن من إهدائه نتيجة إيجابية”.