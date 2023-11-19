بن شيخة يعلّق على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

قال المدرب عبد الحق بن شيخة إن تواجده ضمن القائمة المختصرة لأفضل المدربين في إفريقيا، هو ثمرة سنوات من العمل.

وأضاف المدرب السابق لاتحاد العاصمة، في تصريحات للقناة الأولى المصرية: “شرف لي أن أكون في قائمة أفضل خمسة مدربين في إفريقيا”.

وعن حظوظه في التتويج بجائزة أفضل مدرب إفريقي، قال بن شيخة: “لما لا التتويج بلقب أفضل مدرب في إفريقيا.. وهذا سيكون ثمرة سنوات من العمل”.

وتحدث بن شيخة عن مغادرته لفريق اتحاد العاصمة رغم التتويج معه بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي: “أنا مدرب لدي أفكاري، أحب العمل في أريحية، ولا أحب المشاكل، وأفضل الرحيل عندما لا تتوفر الظروف المناسبة”.

وعن وجهته المستقبلية، قال بن شيخة: “لست مجبرا على العمل.. إذا كان هناك فريق كما أتـصوره فمرحبا.. اتصلوا بي من الخليج، وكان ردي سأعمل إذا كان الفريق من بين الفرق الأربعة الأولى في الترتيب “.

وكشف بن شيخة أنه تلقى عرضا لتدريب الزمالك وقال: “أحد الوكلاء عرض علي الأمر بعد رحيل مدربه أوسوريو ورحبت بالفكرة، وحرصت على معرفة أحوال الفريق وتابعته في مباراة بيراميدز بكأس مصر، لكن لم يحدث تواصل بيني وإدارة النادي”.