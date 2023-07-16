بن شيخة يكشف عن مصيره وأهدافه

تحدّث المدرب عبد الحقّ بن شيخة، الأحد، عن مصيره في العارضة الفنية لِنادي اتحاد العاصمة.

وكان المدرب بن شيخة قد استلم مهام تدريب فريق “سوسطارة” في أواخر ديسمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته مع انتهاء البطولة الوطنية، التي أُسدل ستارها سهرة السبت.

وقال بن شيخة إنّه اتّفق مع إدارة الاتحاد على مواصلة العمل في الموسم المُقبل، وأضاف في ظهور له عبر القناة الإلكترونية للنادي أن العقد يتضمّن مغادرة الفريق، متى استلم عرضا جديدا.

وتابع يقول بِخصوص هذا الشّأن، أن العروض موجودة هذه الأيّام، لكنّه فضّل الاستقرار ومواصلة المغامرة مع فريق الأحمر والأسود.

وتأسّف بن شيخة لِتموقع فريقه في المركز الـ 12 عند انتهاء البطولة الوطنية، وقال إن الاتحاد كان يستحقّ رتبة طلائعية قدّرها بِالمركز الثاني.

وعن أهداف الموسم المقبل، قال بن شيخة إن الاتحاد سيرمي بِثقله لِحيازة لقب البطولة الوطنية، أو التموقع ثانيا، من أجل خوض مسابقة رابطة الأبطال. فضلا عن الدّفاع عن لقب كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، رغم اعترافه بِصعوبة المأمورية، وضرورة تعزيز الصفوف بِلاعبين جدد أكفاء.

وعن مباراة الكأس الإفريقية الممتازة، قال عبد الحق بن شيخة، إنه يحترم عراقة المنافس نادي الأهلي المصري وتتويجاته الكثيرة. لكن رجاله لن يدخلوا إلى أرضية الميدان في ثوب الضحية، وسيُحاولون ليّ ذراع وعنق المنطق، ولِم لا إحراز الكأس.

قرارات جديدة

انتدبت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الأحد، التقني توفيق قريشي في منصب مدير رياضي.

وكان توفيق قريشي يشتغل في المديرية الفنية الوطنية، التابعة للاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وسيتكفّل قريشي في وظيفته الجديدة، بِشقّ انتدابات اللاعبين، خاصة وأن البطولة الوطنية انتهت، وأبواب سوق التحويلات افْتُتحت.

فضلا عن ذلك، عيّنت إدارة اتحاد العاصمة رضا عبدوش في منصب مستشار الرئيس سيد أحمد أعراب.

وكان عبدوش يشغل منصب المدير الرياضي للاتحاد، وهو مركز ألغته إدارة النادي.

وجاءت هذه القرارات، بعد اجتماع عقده الرئيس المدير العام لِمُجمّع “سيربور” عبد الحكيم حركاتي، ومجلس إدارة اتحاد العاصمة. استعدادا للموسم المُقبل.