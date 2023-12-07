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رياضة

بن شيخة ينافس سيسي والركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

عمر سلامي
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بن شيخة ينافس سيسي والركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا
ح.م
الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا خلال عام 2023.
وضمت القائمة ثلاثة مدربين، ويتعلق الأمر بالمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، والمدرب السنغالي أليو سيسي والمدرب المغربي وليد الركراكي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي قبل شهر من الآن عن قائمة تضم 10 مدربين للتنافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وخرج من سباق التنافس على الجائزة سبعة مدربين، تواجدوا في القائمة الأولية، وهم: مدرب موريتانيا أمير عبدو، ومدرب غينيا خوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية، وتوم ستانتيفت مدرب غامبيا، وباكيرو كاندي مدرب غينيا بيساو، وباب تياو مدرب السنغال للمحليين، وشينهو كوندي مدرب موزمبيق، ومدرب الأهلي مارسيل كولر.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل، يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب.

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