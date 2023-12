بن شيخة ينافس سيسي والركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا خلال عام 2023.

وضمت القائمة ثلاثة مدربين، ويتعلق الأمر بالمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، والمدرب السنغالي أليو سيسي والمدرب المغربي وليد الركراكي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي قبل شهر من الآن عن قائمة تضم 10 مدربين للتنافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

The masterminds behind it all.

Coach of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu

— CAF (@CAF_Online) December 7, 2023