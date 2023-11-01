بن شيخة ينافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة تضم 10 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا خلال عام 2023.

ويتواجد المدرب السابق لاتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة ضمن قائمة المتنافسين على الجائزة.

وقاد بن شيخة خلال سنة 2023 ، فريق اتحاد العاصمة للتتويج بكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

وبالإضافة إلى بن شيخة ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب إفريقي، مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر.

العقل المدبر خلف كل النجاحات. 🧠 المرشحون لجائزة أفضل مدرب لعام 2023. 🌟#CAFAwards2023 pic.twitter.com/FqlNOPHyST — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 1, 2023

وحملت قائمة المرشحين للجائزة، أسماء ثمانية مدربين للمنتخبات، يتقدمهم مدرب السنغال أليو سيسي، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

ويتواجد في القائمة أيضا، مدرب موريتانيا أمير عبدو، ومدرب غينيا خوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية، وتوم ستانتيفت مدرب غامبيا، وباكيرو كاندي مدرب غينيا بيساو، وباب تياو مدرب السنغال للمحليين، وشينهو كوندي مدرب موزمبيق.