-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن شيخة ينهزم مع سيمبا أمام الأهلي المصري

عمر سلامي
  • 230
  • 0
بن شيخة ينهزم مع سيمبا أمام الأهلي المصري
أرشيف
عبد الحق بن شيخة

حقق نادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي لدوري أبطال.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء بملعب “بنجامين مكابا الوطني” بمدينة دار السلام.

وتصعب هذه النتيجة من مهمة المدرب بن شيخة في قيادة نادي سيمبا إلى نصف النهائي، بالنظر إلى الهزيمة وصعوبة مباراة الإياب في مصر، أمام الأهلي الذي يملك خبرة كبيرة في المنافسة.

وسبق للمدرب بن شيخة وأن فاز على المدرب كولر، عندما قاد فريق اتحاد العاصمة، الموسم الماضي، للفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي، في مدينة الطائف بهدف لصفر.

مقالات ذات صلة
تألق جماعي هجومي.. والتفكير في منظومة دفاعية أصبح ضروريا

تألق جماعي هجومي.. والتفكير في منظومة دفاعية أصبح ضروريا

مدرب دورتموند يكشف طبيعة إصابة بن سبعيني ومدة غيابه

مدرب دورتموند يكشف طبيعة إصابة بن سبعيني ومدة غيابه

بن سبعيني يُخاطب جمهوره

بن سبعيني يُخاطب جمهوره

وفاة اللاعب الدولي السّابق “الحبيب بن ميمون”

وفاة اللاعب الدولي السّابق “الحبيب بن ميمون”

“عانيتُ اكتئابا حادّا وكنت على بُعد شعرة من الانتحار”

“عانيتُ اكتئابا حادّا وكنت على بُعد شعرة من الانتحار”

بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد