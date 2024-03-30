بن شيخة ينهزم مع سيمبا أمام الأهلي المصري

حقق نادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي لدوري أبطال.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء بملعب “بنجامين مكابا الوطني” بمدينة دار السلام.

وتصعب هذه النتيجة من مهمة المدرب بن شيخة في قيادة نادي سيمبا إلى نصف النهائي، بالنظر إلى الهزيمة وصعوبة مباراة الإياب في مصر، أمام الأهلي الذي يملك خبرة كبيرة في المنافسة.

وسبق للمدرب بن شيخة وأن فاز على المدرب كولر، عندما قاد فريق اتحاد العاصمة، الموسم الماضي، للفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي، في مدينة الطائف بهدف لصفر.