بن شيخة يواجه الأهلي المصري في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا

فاز على نادي القرن في نهائي السوبر مع اتحاد العاصمة

يواجه نادي سيمبا التنزاني، الذي يدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة، “عملاق” الكرة الإفريقية النادي الأهلي المصري (حامل اللقب)، بحسب نتائج قرعة الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرت، الثلاثاء، بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيستقبل لاعبو المدرب الجزائري ومساعده فريد زميتي منافسهم المصري في لقاء الذهاب بتنزانيا، 29-30 مارس على أن يتنقلوا إلى القاهرة لحوض مواجهة الإياب يومي 5 و6 أفريل القادم.

وتمكن بن شيخة، من قيادة نادي سيمبا إلى ربع النهائي، بفضل الفوز الكبير المسجل على جوانينغ غالاكسي البوتسواني (6-0)، مطلع الشهر الجاري بالعاصمة دار السلام، لحساب الجولة السادسة والأخيرة، لينهي الفريق ترتيب المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 9 نقاط مناصفة مع الوداد البيضاوي، لكن مع أفضلية فارق الأهداف لفائدة سيمبا.

ومعلوم أن هذا الفريق، بلغ ربع نهائي رابطة الأبطال في الموسم الماضي، إلا أنه أقصي بركلات الترجيح على يد الوداد، حيث يأمل مع التقني الجزائري في تجاوز هذه العقبة، رغم صعوبة المهمة.

وتولى بن شيخة شؤون العارضة الفنية لنادي سيمبا، نهاية نوفمبر الفارط، خلفا للبرازيلي روبيرتو أوليفيرا، بمساعدة الجزائري الآخر فريد زميتي والمحضر البدني كمال بوجنان.

ومع اتحاد الجزائر، توج بن شيخة بلقبين، خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بكأس الكنفيدرالية الإفريقية أمام يونغ آفريكانز التنزاني في جوان 2023، وبالكأس الإفريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري شهر سبتمبر 2023 بنتيجة (1-0) بالعربية السعودية، قبل أن يقدم استقالته في أكتوبر المنصرم،علما أن بن شيخة يتواجد هذه الأيام بالجزائر حيث يجري تربصا من أجل الحصول على شهادة “الفيفا برو” رفقة عدد من المدربين على غرار أيت جودي، بوغرارة، أيريدير، رمان وغيرهم.

وفاز بن شيخة بالسوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة عندما فاز على “نادي القرن” بنتيجة هدف لصفر في مباراة لعبت بالسعودية بتاريخ 15 سبتمبر 2023، وسجل هدف الاتحاد المدافع بلعيد عن طرق ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

أما بالنسبة لبقية اللقاءات، فقد أوقعت القرعة نادي الترجي الرياضي التونسي مع آسيك ميموزا الايفواري، فيما سيواجه نادي يانغ آفريكانز التنزاني تشكيلة ماميلودي سان داونز (جنوب افريقيا)، في الوقت الذي سيلتقي فيه تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بفريق بيترو أتليتيكو الأنغولي.وفي هذه المنافسة كان ممثل الجزائر، شباب بلوزداد قد أخفق في تجاوز مرحلة المجموعات بعدما اكتفى بالصف الثالث عن المجموعة الرابعة التي تأهل عنها الأهلي المصري ويونغ آفريكانز التنزاني.

نتائج قرعة الدور ربع النهائي:

1.سيمبا (تنزانيا) – الأهلي (مصر)

2.الترجي الرياضي (تونس) – آسيك ميموزا (تنزانيا)

3.يونغ آفريكانز (تنزانيا) – ماميلودي سان داونز (جنوب إفريقيا)

4.تي بي مازيمبي (ج.الكونغو) – بيترو أتليتيكو (أنغولا).

الدور نصف النهائي: