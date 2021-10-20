بن شيخ: الجريمة السيريانية وغسيل الأموال والفساد أثروا على اقتصاد وأمن القارة

أكد رئيس الجمعية العامة للأفريبول فريد بن شيخ، الأربعاء، أن الجريمة السيبرانية وغسيل الأموال والفساد، وتنقل المجرمين عبر الحدود أثر على اقتصاد وأمن افريقيا.

وأوضح بن شيخ كلمة القاها بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة الرابعة لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” أن توسع الجريمة السيبرانية وغسيل الأموال والفساد، وكذلك تنقل المجرمين عبر الحدود، سمح بظهور تهديدات أثرت على اقتصاد وأمن البلدان والمواطنين في إفريقيا.

حيث شدد المتحدث على ضرورة توحيد الجهود وتطوير القدرات الشرطية للاستجابة بفعالية لهذه التحديات.

من جهته، أكد طارق أحمد الشريف، المدير التنفيذي لآلية التعاون الشرطي الإفريقي “أفريبول” على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية للتصدي لكل أشكال الجريمة، بما فيها الإرهاب الذي أصبح يتخذ من الفضاء السيبراني وسيلة لمحاولة المساس بأمن الدول والمجتمعات.

الجزائر تحتضن أشغال الجمعية العامة الرابعة لـ “أفريبول”

واحتضنت الجزائر، الأربعاء، أشغال الجمعية العامة الرابعة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن أشغال الجمعية التي ستعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، ستكون برئاسة فريد بن شيخ المدير العام للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن المشاركين سيناقشون خلال هذا اللقاء عدة نقاط، على غرار “سبل تعزيز التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.