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الجزائر

بن شيخ: المرأة الشرطية أثبتت قدرتها في الجهاز الأمني

نوارة باشوش
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بن شيخ: المرأة الشرطية أثبتت قدرتها في الجهاز الأمني
ح.م

أكد فريد بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، أن حرائر الجزائر كلهن عزم وإصرار على مواصلة السير بكل ثبات على درب الوفاء الذي رسمته نساء ورجال من الرعيل الأول، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على بناء دولة قوية مسموعة الكلمة وحاضرة في المحافل الدولية وهي اليوم تدخل مرحلة أخرى من التطور والرقي لتكون جزائر جديدة بكل ما يحمله الوصف من دلالة ومعنى.

وفي كلمة له خلال هذا الحفل التكريمي الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ونساء شرطيات وإعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أبرز بن شيخ أن منتسبات الأمن الوطني هن كذلك من هذا المعدن الأصيل المتشبع بقيم المواطنة، حيث أثبتن وبشكل ملموس درجة عالية من التضحية ونكران الذات وكلهن مجندات إلى جانب إخوانهن الرجال لمحاربة الجريمة بكل أشكالها حفاظا على أمن واستقرار البلاد والعباد.

وقال أن المرأة الشرطية “أثبتت قدرتها على رفع التحدي في تولي مهنة المصاعب وتجندها إلى جانب الرجل في التصدي للجريمة بكل أشكالها، حفاظا على أمن واستقرار البلاد”، وهي بذلك تستحق “كل الاحترام والتقدير”.

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