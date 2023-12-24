بن طالب أفضل صفقة انتقال في فرنسا

أدرجت وسيلة إعلام فرنسي اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، ضمن خانة أفضل صفقة انتقال صيفي في بطولة بلدها.

وكان متوسّط الميدان بن طالب (29 سنة) قد انتقل إلى نادي ليل الفرنسي في أوت الماضي، لِمدّة ثلاثة مواسم.

وبعد أن منحه صدارة أفضل الانتقالات الصّيفية في منافسة “اللّيغ1″، راح موقع “ماكسي فوت” يُعدّد حسنات بن طالب، على غرار البراعة في استرجاع الكرة من المُنافس، وتهديم لقطاته التهديفية، وإجادة التموقع في وسط الميدان.

ووفقا للمصدر، فإن بن طالب قدّم “زبدة” عروضه الفنية الرّاقية بِزيّ ناديه ليل أمام الضّيف فريق باريس سان جيرمان. في مباراة لُعبت سهرة الـ 17 من ديسمبر الحالي، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

واختتم يقول إن إدارة نادي ليل ظفرت بِصفقة ممتازة، تتعاظم إيجابياتها بِجلبه دون دفع ولا سنتيما واحدا (انتقال حرّ، بعد أن فسخ بن طالب عقده مع نادي أونجي الفرنسي).

ومِن الشأن هذا التصنيف أن يُدّعم نبيل بن طالب معنويا، عشية مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024. مع الإشارة إلى أن هذا اللاعب شارك في “كان” 2015 و2017 وغاب عن نسختَي 2019 و2022.