بن طالب: بقيتُ أقرب من 4 سنوات وأنا أنتظر دعوة بلماضي

نبيل بن طالب في تدريبات المنتخب الوطني بِوهران مساء الثلاثاء.

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، الأربعاء، عن عودته إلى صفوف “محاربي الصحراء”.

وقال نبيل بن طالب إنه كان عشية كل موعد للمنتخب الوطني الجزائري، ينتظر أن يستلم دعوة جمال بلماضي. عِلما أن متوسط ميدان نادي أونجي الفرنسي غاب عن “الخضر” منذ خريف 2018.

واعترف نبيل بن طالب في مقابلة إعلامية أدلى بها للقناة الإلكترونية لِموقع “الفاف”، أنه تعب كثيرا لِاستعادة لياقته البدنية، ومستواه الفني، وحجز مقعد من جديد في ساحة المنتخب الوطني. واستدلّ بِخصوص التحسّن الذي طرأ عليه، بِعروضه الإيجابية مع فريق أونجي، وحمله شارة القائد.

وعمّا إذا كان الناخب الوطني قد طلب منه تأدية عمل مُعيّن أو تجنّب أمر آخر. قال بن طالب إن بلماضي لم يتحدّث معه على انفراد، ويُوجّه إليه تعليمات خاصّة.

واختتم نبيل بن طالب يقول إنه سيجتهد مثلما كان الأمر سابقا، لِتشريف الألوان الوطنية، حتى ولو دخل إلى أرضية الميدان بديلا. مُشيرا إلى أنه يرتاح في منصب متوسط ميدان دفاعي، أو القميص رقم “6” بِالمفهوم الكلاسيكي للمراكز، المرادف لِتشتيت الغارات التهديفية للمنافس، خاصة تلك التي تُبنى على أساس صانع ألعاب المنتخب الذي يُواجهه “الخضر”.