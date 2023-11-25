بن طالب: تطوير 102 خدمة رقمية ضمن بوابة قطاع العمل

منصة إلكترونية قريبا تخصّ التكوينات المطلوبة في سوق الشغل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، السبت بالجزائر العاصمة، عن إطلاق خدمة إلكترونية قريبا تدعى “توجيه” لتمكين الفئات المعنية بالتكوين من الاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.

ولدى إشرافه على أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل، أوضح الوزير أن القطاع “يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة، تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل، حيث تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى توجيه، لتمكين الفئات المعنية بالتكوين من الاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل”.

وذكر بأن القطاع قام بتطوير 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية، مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير 37 خدمة إلكترونية، مبرزا أن هذه الحلول الرقمية سمحت بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.

وأضاف أن مسألة تخفيض مستويات البطالة في بلادنا، سيما، لدى فئة الشباب، “تعد موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية، ويتجلى ذلك من خلال الجهد المبذول لتعزيز آليات الإقلاع الاقتصادي الذي يشكل مصدرا أساسيا لاستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة”.

وأشاد بالمشاريع الكبرى التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020، والتي تشكل -مثلما قال- “قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد”.

ومن جهة أخرى، أكد أن الجهود المبذولة مكنت من تعزيز مهمة الوساطة في سوق العمل، مبرزا أن “عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي بلغت سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم 292.823 تنصيب، منها 30.407 تنصيب في الولايات الجنوبية”.

أما بخصوص جهاز منحة البطالة، أشار الوزير إلى أن “عدد المستفيدين من هذا الجهاز بلغ في شهر أكتوبر المنصرم 1.985.186 مستفيد، مضيفا أنه منذ اطلاق الجهاز تم تنصيب 28.659 مستفيد في مناصب عمل”.

وفيما يتعلق بملف المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أبرز بن طالب أنه “تم إلى غاية 20 نوفمبر 2023، إدماج 322.702 مستفيد في مناصب عمل دائمة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية”، وبالنسبة للقطاع الاقتصادي، فقد تم إدماج 46.659 مستفيد”.