بن طالب: رفضوني لِهذا السبب وكدتُ أمارس رياضة أخرى

نشّط اللاعب الدولي الجزائري السابق نيل بن طالب، الجمعة، مؤتمرا صحفيا. عشية مباراة فريقه أونجي والضيف نادي ستراسبورغ الفرنسيَين.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال نبيل بن طالب البالغ حاليا من العمر 27 سنة، إن إدارة نادي ليل الفرنسي رفضت تسجيله في فريقها الكروي، عند بداية المشوار. بِسبب ضعفه من ناحية اللّياقة البدنية. عِلما أن اللاعب الجزائري أبصر النور بِهذه المدينة التي تقع في الشمال الفرنسي.

وأضاف متوسط الميدان الجزائري قائلا إنه لا يكنّ أيّ حقد لِمسؤولي نادي ليل، بِسبب اتّخاذهم هذا القرار، الذي حفّزه على رفع التحدّي ومطاردة الامتياز في الحقل الكروي.

وأردف بن طالب يقول إنه اتّجه بعدها لِخوض تجربة احترافية خارج بلد إقامته، رغم صغر سنّه آنذاك (15 سنة)، وبِالضبط في نادي موكرون البلجيكي. وأشار إلى أن مدينة الفريق الجديد رغم أنها تنتمي إلى دولة أخرى، إلا أنها لا تبعد عن البيت سوى بِنحو 45 دقيقة (ما يُقارب 16 كلم)، لو ركب وسائل النقل العمومي.

ويؤمن بن طالب أنه بات يملك خبرة محترمة في المجال الكروي، تجعله يتجاوز مطبّ بقائه لِمدّة طويلة بعيدا عن المنافسة.

وعاد بن طالب إلى المنافسات الرسمية مع فريقه الجديد أونجي الفرنسي، في الـ 16 من جانفي الماضي. بعد غياب عن الميادين دام 10 أشهر.

وأجرى اللاعب الجزائري عملية جراحية في مارس 2021، وحينما كان يرتدي زيّ نادي شالكه الألماني. وهي سبب ابتعاده عن الميادين.

وفي ردّه على سؤالٍ فضوليٍّ، قال نبيل بن طالب إنه استهلّ مشواره الكروي بِاللعب في نادٍ صغير بِمدينة ليل الفرنسية، ثم التحق بِفريق يُمارس كرة القدم داخل القاعة. وأضاف أنه أوشك بعدها على الانضمام إلى نادٍ في كرة السلة، قبل أن يختار الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

ومنذ التحاقه بِفريق أونجي الفرنسي مطلع الشهر الماضي، خاض نبيل بن طالب 4 مقابلات أساسيا، في بطولة القسم الأوّل، وسجّل هدفا.