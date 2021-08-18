بن طالب سيلعب في جنوة الإيطالي لموسم واحد

وجد صعوبات في إيجاد فريق بسبب ما حدث له في شالك

أكد الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، المعروف بمصداقيته في أخبار التحويلات والانتقالات، بأن اللاعب الجزائري، نبيل بن طالب، توصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي جنوة الإيطالي للإمضاء لموسم واحد مع النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى، بعد أن اجتاز الفحوص الطبية على مرتين بنجاح.

وكان بن طالب غادر شهر جوان الماضي نادي شالك الألماني بعد نهاية عقده، ولعب اللاعب الجزائري مع النادي الألماني لمدة خمسة مواسم كاملة، عرف فيها الكثير من المشاكل الانضباطية مع مدربي نادي شالك وإدارته، ما كلفه العديد من العقوبات والإبعاد عن النادي، وهي السمعة السيئة التي لاحقته حتى إلى نادي جنوة.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف إن إدارة جنوة اتفقت مع بن طالب على عقد لعام واحد قابل للتجديد، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وفضل جنوة عرض عام واحد فقط على بن طالب بسبب تخوفه من تصرفاته وسلوكه، حسب ما أوردته مصادر إعلامية إيطالية، في وقت سابق، جنوة ورغم أنه استفاد من خدمات النجم الجزائري مجانا لأنه كان في وضعية لاعب حر، إلا أنه رفض المغامرة واستمع إلى ما كان يدور في وسائل الإعلام الألمانية حول مزاجية بن طالب، بدليل أن فضل معاينته خلال الموسم الجاري قبل محاولة تمديد فترة تواجده مع النادي.