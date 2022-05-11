بن طالب ضمن أسوأ الصفقات في كرة القدم الأوروبية

بانتقاله من توتنهام الانجليزي إلى شالك الألماني

كشف موقع “أش أي تي سي” الانجليزي عن أسوأ 7 صفقات كروية في التاريخ، والتي وصفها بـ”المدّمرة” للأندية التي استقدمت هؤلاء اللاعبين، واضعا ضمن هذا التصنيف لاعبا جزائريا، ويتعلق الأمر بنبيل بن طالب نجم نادي توتنهام الانجليزي وشالك الألماني السابق، والذي عرف مشواره الكروي الكثير من المشاكل والمتاعب الانضباطية، وعلى وجه التحديد خلال تجربته الألمانية.

وذكر تقرير الموقع الانجليزي سبعة أمثلة منها صفقة اللاعب الجزائري عندما انتقل من نادي توتنهام إلى نادي شالك صيف عام 2016، ووصفها بالانتقالات الأكثر ضررا في تاريخ كرة القدم، عطفا على الأموال التي خصصتها الأندية لضم تلك الأسماء مقابل المردود الذي قدموه على المستطيل الأخضر والنتائج التي سجلتها فرقهم، وجاء في تقرير الموقع الانجليزي: “أثبت كل من سيباستيان رودي وبريل إمبولو أنهما أخطاء مكلفة للغاية من جانب شالك”، مضيفا: “لكن نبيل بن طالب كان أكبر الأخطاء عندما يتعلق الأمر بالضرر الذي تسبب فيه، رغم أنه لاعب موهوب بشكل لا يمكن إنكاره”، وأردف: “بدأ بن طالب مسيرته في توتنهام، حيثص لعب 66 مباراة في ثلاثة مواسم قبل أن يقرر ماوريسيو بوكيتينو بيعه”، وزاد: “بعد موسم أول رائع لعبه (بن طالب) على سبيل الإعارة، دفع شالك 19 مليون يورو للتعاقد مع بن طالب”، قبل أن يضيف: “يُزعم أن بن طالب كان اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، بما يقرب من 100 ألف يورو أسبوعيا”، وأردف: “قام شالك بالتخلص من هذا الأجر الضخم عندما انتقل بن طالب على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل لمدة ستة أشهر في عام 2020″، كما حرص الموقع الانجليزي على إبراز المشاكل الانضباطية التي تورط فيها بن طالب، حسبه، مع نادي شالك، وقال: “أدت جائحة “كوفيد 19″ إلى تفاقم المشاكل المالية للنادي، ثم تم إنزال لاعب خط الوسط لفريق شالك الرديف لأسباب تأديبية”.

وأوضح: “عاد بن طالب خلال المواجهات الأخيرة في موسم هبوط شالك إلى الدرجة الثانية (موسم 2020-2021 لأول مرة بعد 30 عاما)، ولعب 10 مباريات”، وأكد: “لم يفعل شيئًا على الإطلاق لمساعدتهم في محنتهم”، وزاد: “اتخذ شالك عديد القرارات المالية المتهورة، لكن التوقيع لنبيل بن طالب براتب ضخم ومقابل 19 مليون يورو كان أسوأها، لأنه تسبب له في مشاكل أكثر مما التي ساهم في حلها قبل مغادرته مجانًا”.

يجدر الذكر أن بن طالب اضطر للبقاء دون نادٍ بعد نهاية عقده مع شالك صيف 2021 لمدة 6 أشهر، ولم ينجح في الانتقال إلى نادٍ جديد إلاّ خلال شهر جانفي الماضي، بانتقاله إلى نادي أونجي الفرنسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية صيف 2025.