تواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية صبيحة الاثنين، عن التشكيلة المثالية للجولة، والتي عرفت تواجد لاعب نادي ليل نبيل بن طالب.

وتألق بن طالب مع ناديه ليل، في مواجهة ريمس، التي انتهت لصالح ليل بهدف دون رد.

L’équipe type de la 24e journée de L1 : Metz, la fin du chemin de croix Plusieurs Lorrains apparaissent dans notre équipe type pour la première fois depuis la 5e journée. Cette fois, ils sont même trois Messins à y cohabiter. https://t.co/XjBs8ElGS1 pic.twitter.com/WYtg6bQMNS — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2024

وأشاد مدرب ليل بمردود بن طالب في المباراة حيث قال: ” نبيل بن طالب كان يعاني من قرحة المعدة ولم يسافر مع بعثة الفريق الى ريمس، وصل يوم المباراة، و شعر أنه قادر على اللعب، قدم مباراة رائعة و جهد كبير، هو لاعب يتمتع بالعقلية التي نحتاجها”.

وإلى جانب بن طالب، ضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من نادي ميتز، ولاعبين إثنين من أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى حارس باريس سان جيرمان دوناروما، ولاعب واحد من بريست، ولاعب من نادي تولوز، ولاعب واحد من نادي موناكو.