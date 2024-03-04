-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 9 ولايات
رياضة

بن طالب ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من الدوري الفرنسي

عمر سلامي
  • 9
  • 0
بن طالب ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من الدوري الفرنسي
أرشيف
نبيل بن طالب

تواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية صبيحة الاثنين، عن التشكيلة المثالية للجولة، والتي عرفت تواجد لاعب نادي ليل نبيل بن طالب.

وتألق بن طالب مع ناديه ليل، في مواجهة ريمس، التي انتهت لصالح ليل بهدف دون رد.

وأشاد مدرب ليل بمردود بن طالب في المباراة حيث قال: ” نبيل بن طالب كان يعاني من قرحة المعدة ولم يسافر مع بعثة الفريق الى ريمس، وصل يوم المباراة، و شعر أنه قادر على اللعب، قدم مباراة رائعة و جهد كبير، هو لاعب يتمتع بالعقلية التي نحتاجها”.

وإلى جانب بن طالب، ضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من نادي ميتز، ولاعبين إثنين من أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى حارس باريس سان جيرمان دوناروما، ولاعب واحد من بريست، ولاعب من نادي تولوز، ولاعب واحد من نادي موناكو.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف استعراضي لِبلومي

بِالفيديو: هدف استعراضي لِبلومي

قانون جديد خاص بحراس مرمى كرة القدم

قانون جديد خاص بحراس مرمى كرة القدم

مدرب الرائد السعودي يؤكد تمرد سعيود مع الفريق

مدرب الرائد السعودي يؤكد تمرد سعيود مع الفريق

الاتحاد لحسم الصدارة والخروج من الأزمة

الاتحاد لحسم الصدارة والخروج من الأزمة

بِالفيديو: ثُنائية وتمريرة حاسمة من إمضاء قادري

بِالفيديو: ثُنائية وتمريرة حاسمة من إمضاء قادري

إصابة ماندي وقد يغيب عن مُواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

إصابة ماندي وقد يغيب عن مُواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد