بن طالب: فخور لِعدم تردّدي في تفضيل الجزائر على فرنسا وإنجلترا

قال اللاعب الدولي نبيل بن طالب إنه يعتزّ بِاتّخاذ قرار تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، بدلا من فرنسا وإنجلترا.

واستهلّ متوسط الميدان بن طالب (30 سنة) المشوار الدولي مع “الخضر”، في مارس 2014، لمّا خاض المواجهة الودّية أمام الضيف السلوفيني.

وأوضح بن طالب أن رئيس نادي توتنهام الإنجليزي دانييل ليفي ومدربه تيم شيروود، طلبا منه رفض دعوة اتحاد الكرة الجزائري والتريّث قليلا، حينما صمّم على المشاركة مع “محاربي الصحراء”.

وبِعمر 19 سنة، وفي موسم 2013-2014، خاض بن طالب 20 مباراة بِزي نادي توتنهام، لها صلة بِبطولة إنجلترا وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي.

وفي ظهور له عبر بثّ مُسجّل، أضاف بن طالب أن رئيس نادي توتنهام، أكد له أن الناخب الوطني الإنجليزي روي هودسون (من مطلع ماي 2012 إلى أواخر جوان 2016) يُعوّل عليه في بطولة أمم أوروبا نسخة فرنسا صيف 2016.

وتابع اللاعب الحالي لِنادي ليل يقول إن بعض “المناجرة” اتّصلوا به، وضغطوا عليه لِارتداء زيّ منتخب إنجلترا وأيضا فرنسا.

واختتم بن طالب يقول إنه يفتخر بِاتّخاذ قرار اللّعب لِمصلحة المنتخب الوطني الجزائري.

وخاض نبيل بن طالب 53 مباراة دولية، وساهم في بلوغ “الخضر” ثمن نهائي كأس العالم 2014 بِالبرازيل. كما سجّل 5 أهداف طوال هذا المشوار.