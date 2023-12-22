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رياضة

بن طالب في التشكيلة المثالية لليغ1

طارق.ب
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بن طالب في التشكيلة المثالية لليغ1

تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بمرحلة الذهاب لـ”الليغ1″.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تنقيط بن طالب خلال المواجهة التي انهزم فيها على يد ستراسبورغ بثنائية لهدف، حيث نال 6/10، وهو الذي جعله يتواجد تشكيلة مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي،رغم مشاركته في 11 مباراة فقط من أصل 17 في ذهاب “الليغ1” بسبب تعطل تأهيله في ليل الصائفة الماضية وغيابه عن بعض اللقاءات بداعي الإصابة، إلا أن بن طالب قدم مستويات راقية مع نادي الشمال.

وسيكون بن طالب في قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى كوت ديفوار من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يعتبر ركيزة أساسية ومهمة في مخططات الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة في أدغال إفريقيا بالنظر للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.

ومن المنتظر أن يلتحق بن طالب بالعاصمة الجزائرية خلال الأيام المقبلة، من أجل الدخول في تربص المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لكأس إفريقيا 2024، يعدما حسم بصفة شبه رسمية مكانة في قائمة 27 المتوجه لكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

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