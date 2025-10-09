بن طالب: “مهمتنا حصد النقاط الثلاث والتأهل إلى المونديال”

قال متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، إن مواجهة الصومال مهمة جدا كونها مباراة التأهل إلى المونديال.

وأكد بن طالب في تصريحات له على هامش الحصة التدريبية لـ”الخضر”، على ضرورة الخروج بالنقاط الثلاث، وقال في هذا السياق: ” ندرك أنه لقاء التأهل، وسنعمل على الظهور بأداء جيد أمام جماهيرنا، وسنحقق الفوز إن شاء الله”.

وأضاف الدولي الجزائري: ” نتواجد في وضعية جيدة تسمح لنا بالتأهل إلى كأس العالم، ونعرف أهمية التواجد في المونديال بالنسبة لنا وللشعب الجزائري، وسنقدم كل شيء من أجل المشاركة في كأس العالم”.

وختم بن طالب: ” سنعمل على الفوز بالنتيجة والأداء، والتأهل إلى المونديال”.

ويواجه المنتخب الوطني أمسية الخميس، بداية من الساعة الخامسة، منتخب الصومال، بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.