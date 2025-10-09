-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن طالب: “مهمتنا حصد النقاط الثلاث والتأهل إلى المونديال”

عمر سلامي
  • 76
  • 0
بن طالب: “مهمتنا حصد النقاط الثلاث والتأهل إلى المونديال”
ح.م
نبيل بن طالب

قال متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، إن مواجهة الصومال مهمة جدا كونها مباراة التأهل إلى المونديال.

وأكد بن طالب في تصريحات له على هامش الحصة التدريبية لـ”الخضر”، على ضرورة الخروج بالنقاط الثلاث، وقال في هذا السياق: ” ندرك أنه لقاء التأهل، وسنعمل على الظهور بأداء جيد أمام جماهيرنا، وسنحقق الفوز إن شاء الله”.

وأضاف الدولي الجزائري: ” نتواجد في وضعية جيدة تسمح لنا بالتأهل إلى كأس العالم، ونعرف أهمية التواجد في المونديال بالنسبة لنا وللشعب الجزائري، وسنقدم كل شيء من أجل المشاركة في كأس العالم”.

وختم بن طالب: ” سنعمل على الفوز بالنتيجة والأداء، والتأهل إلى المونديال”.

ويواجه المنتخب الوطني أمسية الخميس، بداية من الساعة الخامسة، منتخب الصومال، بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
أسبوع الحسم للمنتخبات العربية للتأهل إلى كأس العالم 2026

أسبوع الحسم للمنتخبات العربية للتأهل إلى كأس العالم 2026

توغاي يشكو من إصابة عضلية وموعد عودته للمنافسة لم يحدد بعد

توغاي يشكو من إصابة عضلية وموعد عودته للمنافسة لم يحدد بعد

بلعيد يخلف توغاي

بلعيد يخلف توغاي

“الكاف” يعود لتحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي

“الكاف” يعود لتحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي

رئيس “الفيفا” يُعيّن صادي في هذا المنصب

رئيس “الفيفا” يُعيّن صادي في هذا المنصب

مصر في المونديال

مصر في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد