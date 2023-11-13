بن طالب يؤكد جاهزيته ووناس عائد بقوة

يعتبر أحد أسلحة بلماضي في وسط الميدان في غياب بن ناصر

أكد الدولي الجزائري نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الفرنسي جاهزيته التامة، بعد شفائه من الإصابة بشكل نهائي، حيث شارك كأساسي في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي تولوز الأحد، حيث قدم أداء جميلا، سمح له بتأكيد تعافيه وعودة اللاعب لمستوياته المعهودة.

وسيكون بن طالب أحد أسلحة جمال بلماضي خلال الكان المقبل، خاصة وأنه يمتاز بالقوة البدنية، بالإضافة إلى خبرته الكبيرة في الميادين الإفريقية، والتي تعتمد بصفة أكبر على العامل البدني، حيث سيكون حاضرا خلال المباريات التي تنتظر المنتخب أمام الصومال بعد غد الخميس ولقاء الموزمبيق يوم الأحد المقبل لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وستشكل عودة نجم توتنهام السابق إلى المنتخب إضافة نوعية، خاصة أن المنتخب يفتقد للاعب قوي بدنيا في مركز الاسترجاع، منذ اعتزال عدلان قديورة، حيث سيعتمد عليه الناخب الوطني بشكل كبير، علما أنه شارك في كل اللقاءات خلال التربصات التي استدعي فيها سابقا، وهو ما يؤكد أهمية بن طالب في مخططات جمال بلماضي، بالنظر للغياب الوشيك لنجم ميلان اسماعيل بن ناصر عن الكان المقبل.

من جهة أخرى، واصل آدم وناس مشاركاته مع نادي ليل، رغم دخوله كاحتياطي في المواجهة، حيث قدم المطلوب كالعادة، وكان سما قاتلا في دفاعات تولوز، وهو الأمر الذي أراح جمال بلماضي، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، حيث يعتبره الكثيرون أفضل اللاعبين المهاريين في الجيل الحالي، لولا الإصابات التي كسرت مسيرته الكروية، وشكلت نقطة سلبية في مشواره الكروي، ورغم هذا فإن وناس كان دائم الحضور في التربصات حين يكون في جاهزيته البدنية.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي خلال المواجهتين، بالنظر لتصريحات جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية والتي لمح فيها للاعتماد على تشكيلتين خلال اللقاءين، بسبب ضيق الوقت بين لقاء الخميس والأحد، أمام الصومال والموزمبيق على التوالي.