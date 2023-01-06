بن طالب يتأهّل رغم إهداره لِركلة جزاء

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب مع فريقه أونجي إلى الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا، رغم إهداره لِركلة جزاء.

وفاز فريق أونجي على نادي ستراسبورغ بِواقع ركلات الترجيح (4-5)، مساء الجمعة. بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، ضمن إطار الدور الـ 32 لِمسابقة كأس فرنسا.

وانبرى القائد ومتوسّط الميدان بن طالب لِتنفيذ ركلة الجزاء الخامسة لِفريقه أونجي، لكنه فشل في هزّ شباك نادي ستراسبورغ.

وعلى غرار بن طالب، شارك مواطنه وزميله المهاجم فريد الملالي أساسيا في صفوف فريق أونجي، لكنه استُبدل في الدقيقة الـ 79. بينما غاب المدافع إلياس شتي.

وفي لقاء آخر، تأهّل نادي باريس بعد فوزه بِنتيجة (3-1) على فريق فالونسيان.

وضمّت صفوف نادي باريس متوسط الميدان الهجومي إيلان قبال، الذي استُبدل عند انطلاق الشوط الثاني بِالمهاجم جوليان لوبيز.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد استدعى إيلان قبال (24 سنة) إلى معسكر “الخضر”، في أكتوبر 2021. بينما شارك جوليان لوبيز (30 سنة) مع المنتخب الوطني الجزائري أشبال في كأس العالم لِهذه الفئة، نسخة نيجيريا 2009. وخاض مقابلتَين في دور المجموعات بديلا.

وبِالمقابل، ضمّت صفوف فريق فالونسيان متوسط الميدان أيمن بوتوتاو، الذي ترك مكانه في الدقيقة الـ 77 لِزميله بِالخطّ ذاته سفيان بوذراع.

وينتمي بوتوتاو (21 سنة) إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 23 سنة، نظير أواسط “الخضر” لِبوذراع (19 سنة).