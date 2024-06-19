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رياضة

بن طالب يتعرّض لِوَعكة صحّية ويُنقل إلى المستشفى

علي بهلولي
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بن طالب يتعرّض لِوَعكة صحّية ويُنقل إلى المستشفى
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب لِوَعكة صحّية، ونُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج بِمدينة ليل الفرنسية.

وفي بيان نشرته مساء الأربعاء إدارة ناديه ليل الفرنسي، قالت: “تعرّض نبيل لِوَعكة صحّية مساء الثلاثاء، فنُقل على جناح السّرعة إلى المستشفى للعلاج. تُرافق إدارة نادي ليل لاعبها نبيل في هذه المحنة، وتُقدّم له كامل دعمها”.

واختتمت البيان قائلة: “تدعو إدارة نادي ليل إلى احترام الحياة الشخصية لِلاعبها نبيل”.

ويُروّج مُقرّبون من اللاعب نبيل بن طالب بِمدينة ليل الفرنسية، لِمُعاناة الدولي الجزائري من متاعب صحّية على مستوى القلب. وهو المشكل ذاته الذي أخّر في صيف السنة الماضية التحاقه بِنادي ليل.

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