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رياضة

 بن طالب يجدد عقده مع ليل الفرنسي

عمر سلامي
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 بن طالب يجدد عقده مع ليل الفرنسي
ح.م
نبيل بن طالب

أعلن نادي ليل الفرنسي تجديد عقد لاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب حتى جوان 2028.

وجاء في بيان لنادي ليل عبر موقع الرسمي: “نبيل بن طالب، ابن مدينة ليل وخريج أكاديمية النادي، والذي عاد إلى صفوف الفريق عام 2023، جدد اليوم ارتباطه مع الفريق، ووقّع عقدًا جديدًا مع ليل يمتد حتى عام 2028”.

وعبّر بن طالب عن سعادته بمواصلة مشواره مع ليل قائلا: “أنا سعيد للغاية بمواصلة مغامرتي مع ليل، كان من المهم للغاية بالنسبة لي البقاء هنا، النادي والرئيس لديهما نفس الأهداف، ونحن ملتزمون بتحقيق أشياء كبيرة معا”.

وأضاف الدوالي الجزائري: “البقاء في ليل أمر منطقي جدًا بالنسبة لي، لأن هذا النادي منحني فرصة مواصلة لعب كرة القدم، أنا فخور جدًا بذلك”.

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